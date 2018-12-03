Kapasite kullanımı hala dibi bulamadı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, imalat sanayi kasım ayında yüzde 74,1’lik kapasite kullanım oranıyla çalıştı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın aynı ayındaki kapasite kullanım oranı yüzde 79,9 düzeyindeydi. Buna göre kasım ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranında 5,8 puanlık düşüş yaşandı.
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı nisan ayından bu yana geçen yılki seviyesinin altında seyrediyor.
Fakat üç ay öncesine kadar geçen yıla göre olan fark çok da yüksek değildi. Son üç ayda ise bu fark giderek açılmaya başladı.
Eylül ayında 2,8 puan olan düşüş ekim ayında 4,3 puana ve yukarıda da yazdığımız gibi kasım ayında 5,8 puana çıktı.
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ilk çeyrekte geçen yılki seviyesini 1,1 puan aşmış ama ikinci çeyrekte 0,9 puan ve üçüncü çeyrekte de 1,8 puan düşüş göstermişti. Ekim ve kasım aylarının ortalaması ise geçen yılki seviyesinin 5,1 puan altında kalıyor.
Bu gidişle dördüncü çeyreğin tamamındaki düşüş de 5 puanın üzerinde olacağa benziyor. Bu durum dördüncü çeyrekte sanayi üretiminde önemli bir düşüş görebileceğimiz anlamına geliyor.
Çünkü Türkiye’de toplam sanayi üretiminin çok büyük bir bölümünü imalat sanayi üretimi oluşturuyor. Sanayi üretimindeki değişim de ekonominin genelindeki büyüme ile paralel seyrediyor.
Bu nedenle imalat sanayi kapasite kullanım oranındaki düşüş ekonominin genelindeki büyüme için de pek iyi sinyal vermiyor. Bu düşüş halen içinde bulunduğumuz dördüncü çeyrekte ekonomide küçülme yaşanıyor olabileceğine işaret ediyor.
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