Kapasite yavaşlama sinyali veriyor
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı nisan ayında yüzde 77,3 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 78,4 düzeyindeydi. Buna göre nisan ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranında yıllık bazda 1,1 puanlık düşüş yaşanmış durumda.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yılın ilk üç ayında hep geçen yılki seviyesinin üzerinde çıkmıştı. 2017’nin ilk üç ayındaki kapasite kullanım oranlarının ortalaması yüzde 76,8 iken, bu yılın ilk üç ayındaki kapasite kullanım oranlarının ortalaması 1,1 puan daha yüksek ve yüzde 77,9 olarak hesaplanıyor.
Bu durum ilk iki aya ilişkin sanayi üretimi verilerinden gelen ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde de hızlı büyümeye devam ettiği sinyalini destekliyor. Nisan ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranının geçen yılki seviyesinin altına inmesi ise ekonominin yılın ikinci çeyreğine biraz yavaşlayarak girmiş olabileceğini düşündürüyor.
Yalnız burada imalat sanayiinde kapasite kullanım oranındaki değişim ile üretimdeki değişim arasındaki ilişkinin çok güçlü olmadığını ve hassas bir analize imkan vermediğini belirtelim.
Yani kapasite kullanım oranında nisan ayında yaşanan düşüş tek başına çok da fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Burada önemli olanı bu düşüşün devamının gelip gelmeyeceği oluşturuyor. Bu düşüş birkaç aydan fazla sürerse işte o zaman ekonomi için gerçekten endişelenmeye başlayabiliriz.
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