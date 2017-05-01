Konut satışları iyi gidiyor
MART AYINDA GEÇEN YILDAN YÜZDE 10 DAHA FAZLA KONUT SATILDI.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tapu kayıtlarına dayanan verilerine göre, mart ayında Türkiye genelinde 128 bin 923 konut satıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10’luk artışa karşılık geliyor. Geçen yıl mart ayında 117 bin 205 konut satılmıştı.
Konut satışlarında ilk çeyrek de iyi geçti sayılır. Konut satışları bu dönemde sadece şubat ayında o da çok hafif bir düşüş gösterdi. Şubat ayında konut satışları yüzde 0,2 gerilemişti. Fakat yılın ilk ayında mart ayındakinden de daha yüksek ve yüzde 12,8’lik artış yaşanmıştı. Böylece ilk çeyrekte satılan konut sayısı da geçen yıla göre yüzde 7,4 artmış oldu.
Yalnız ekonomiye katkı açısından toplam konut satışlarından çok ilk kez satılan konutların sayısı önemli. Burada ilk satışın, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasını ifade ettiğini belirtelim.
Bu açıdan bakınca ilk çeyrekteki tablo biraz daha az parlak görünüyor. İlk çeyrekte ilk kez satılan konutların sayısındaki yıllık artış yüzde 4,3’te kalıyor. Toplam konut satışlarındaki artışı yukarı çeken şeyi ise ikinci el konut satışlarındaki yıllık artışın yüzde 10’u bulması oluşturuyor.
Siyasi belirsizlik yüzünden geleceğe güvenin zayıf olduğu bir dönemde konut satışlarının artmasını sağlayan faktör ise diğer faizler yükselişe geçerken konut kredisi faizlerinin düşük tutulması gibi görünüyor.
Çünkü ilk çeyrekte konut satışlarında yaşanan artış tamamen kredi kullanımıyla gerçekleşmişe benziyor. Bu dönemde diğer satışlar yıllık bazda yüzde 3,3 gerilerken ipotekli satışların yüzde 30,5 artması buna işaret ediyor.
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