Konut satışları üç ay sonra yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayında 119 bin 655 konut satıldı. Bu sayı 2017’nin aynı ayında satılan konut sayısını yüzde 2,7 aşıyor. 2017 yılının mayıs ayında 116 bin 558 konut satılmıştı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Konut satışları 2018’e ocak ayındaki yüzde 1,7’lik artışla girmiş ama sonraki üç ayda düşüş görülmüştü. Mayıs ayındaki artış düşük de olsa, önceki üç aydaki düşüşün üzerine geldiği için bir toparlanmaya işaret ediyor.
Ancak bu toparlanmada bazı geçici faktörlerin etkisi bulunuyor. Hükümet nisan ayında 24 Haziran’da erken seçim yapılması kararını aldıktan sonra ekonomiyi canlandırmak için bazı tedbirlere başvurmuştu.
Bunlar arasında konut satışlarında KDV ve tapu harcı indirimiyle kamu bankaları öncülüğünde konut kredisi faizlerinin yüzde 0,98’e çekilmesi de vardı.
Bunlardan destek alan inşaat şirketleri de indirim kampanyaları düzenleyerek konut talebini canlandırmaya çalışmıştı. İşte bu çabalar konut satışlarındaki düşüşü durdurmuş ve az da olsa bir yükseliş yaşanmasını sağlamış gibi görünüyor.
Fakat bu geçici faktörlerin konut satışlarını çok fazla taşıması zor görünüyor. Özellikle mayıs sonu ve haziran başında para politikası faizlerinde yaşanan artışlardan sonra konut kredisi faizlerinin düşük kalmaya devam etmesi pek mümkün değil. Bu nedenle konut satışlarındaki düşüş çok geçmeden geri dönebilir.
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