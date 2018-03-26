Konut satışları yeniden geriledi
2018 yılına çok hafif de olsa bir yükselişle giren konut satışları şubat ayında düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tapu kayıtlarına dayanan verilerine göre, şubat ayında ülkemizde 95 bin 953 konut satıldı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Oysa geçen yılın aynı ayında 101 bin 468 konut satılmıştı. Buna göre şubat ayında konut satışlarında yüzde 5,4 düşüş yaşandı. Konut satışları ocak ayında ise yüzde 1,7 artış göstermişti.
2017’de konut satışları yılın büyük bölümünde önceki yılki seviyesinin üzerinde seyretmiş ama ekonomiyi teşvik tedbirleri kapsamında getirilen tapu harcı indiriminin eylül ayında sona ermesinden sonra yılın son üç ayında gerilemişti.
Bu gerileme döneminden sonra ocak ayında az da olsa artış yaşanınca 2018’e ilişkin umutlar biraz yeşermişti. Ancak şubat ayında yaşanan düşüş bu umutları yeniden soldurdu.
Konut satışları yılın kalan döneminde de iyi gitmeyebilir. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, geçen yıl olumlu yönde çalışan “baz etkisi” bu yıl tersine çalışacak. İkincisi, yükselen kredi faizleri yüzünden bu yıl konut talebi pek canlı olmayacak gibi görünüyor.
Üçüncüsü, bütçe açığındaki yükseliş yüzünden hükümet de bu yıl geçen yılki gibi teşvik tedbirlerine başvuramayacağa benziyor. Tüm bu faktörler de 2018’in konut satışları açısından daha zayıf bir yıl olabileceğini düşündürüyor.
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