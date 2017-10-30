Konut satışlarında ‘harç’ dopingi var
KONUT SATIŞLARI EYLÜL AYINDA YÜZDE 28,8 ARTIŞ GÖSTERDİ.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tapu kayıtlarına dayanan verilerine göre, eylül ayında 140 bin 298 adet konut satıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayında satılan konut sayısını yüzde 28,8 aşıyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com
Geçen yılın eylül ayında 108 bin 918 konut satılmıştı. Konut satışlarında eylül ayında yaşanan artış oldukça yüksek. Bunun bir nedenini “baz etkisi” oluşturuyor. Geçen yılın eylül ayındaki konut satışları, tamamı hafta içine denk gelen Kurban Bayramı tatili nedeniyle normal seviyesinin altında gerçekleşmişti.
Kurban Bayramı bu yıl da eylül ayındaydı ama bir bölümü hafta sonuna denk geldi. Bu da eylül ayındaki işgünü sayısının geçen yıla göre artmasını sağlayarak, pek çok ekonomik gösterge gibi konut satışlarına da olumlu etki yaptı.
Ancak bu baz etkisi eylül ayındaki artışın sadece küçük bir bölümünü açıklayabiliyor. Konut satışlarının eylül ayında normal seviyesinin çok üzerine çıkması, bu artışta başka faktörlerin de etkisi olduğuna işaret ediyor.
Bu başka faktörlerin en önemlisini de muhtemelen geçen mart ayında ekonomiyi teşvik tedbirleri kapsamında getirilen tapu harcı indiriminin eylül ayında sona ermesi oluşturuyor.
Bu indirimden yararlanmak isteyenlerin taleplerini öne çekmesi, konut satışlarında eylül ayında yaşanan artışın esas büyük nedeni gibi görünüyor.
Durum gerçekten böyleyse yılın son üç ayında konut satışlarında ciddi bir yavaşlama yaşanabilir. Geçen yılın son üç ayında faizlerdeki düşüş ve düzenlenen kampanyalar sayesinde konut satışları epey yüksek gerçekleşmişti.
Bu yıl ise benzer bir durum yok. Tapu harcı indiriminin de sona ermesiyle, son üç ayda konut satışlarında düşüş bile görebiliriz.
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