Konut satışlarında yine düşüş var
KONUT SATIŞLARI KASIM AYINDA DA GEÇEN YILIN ALTINDA KALDI.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tapu kayıtlarına dayanan verilerine göre, kasım ayında ülkemizde 122 bin 732 adet konut satıldı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın aynı ayında satılan konut sayısı bundan çok daha yüksek ve 132 bin 655 olarak gerçekleşmişti. Buna göre bu yıl kasım ayında konut satışlarında yıllık bazda yüzde 7,5 gerileme yaşandı.
Yılın önceki aylarında genelde yükseliş eğiliminde olan konut satışları ekim ayında da düşmüştü. Böylece konut satışları bu yıl ilk kez iki ay üst üste düşüş göstermiş oldu. Esasında konut satışlarında kasım ayında yaşanan düşüş beklediğimiz bir gelişmeydi.
Hatta ekim ayındaki düşüşü de bekliyorduk. Geçtiğimiz iki ayda bu sayfalarda yer alan konut satışlarına ilişkin değerlendirme yazılarımızda bu beklentimizi sizlerle paylaşmıştık.
Aynı şekilde aralık ayında da konut satışlarının geçen yılın altında kalmasını bekliyoruz. Bu beklentimizin temelini, geçen yılın son üç ayında faizlerdeki gerileme ve düzenlenen kampanyalar sayesinde konut satışlarının epey yüksek gerçekleşmesi oluşturuyor.
Geçen mart ayında ekonomiyi teşvik tedbirleri kapsamında getirilen tapu harcı indiriminin eylül ayında sona ermesinin de bu yılın son üç ayında konut satışlarının geçen yılki düzeyini aşmasını engelleyeceği belliydi.
Bunların üzerine bir de döviz kurlarındaki ve faizlerdeki yükseliş ve geleceğe güvendeki düşüş eklenince, ekim ve kasım aylarında konut satışlarının geçen yılki düzeylerini aşması imkansız hale geldi. Aynı faktörler muhtemelen aralık ayında da konut satışlarının geçen yılki düzeyinin altında çıkmasına neden olacak.
Bu şartlar altında konut satışlarının 2018 yılında da düşüş eğiliminde olması ihtimalinin bulunduğunu belirtelim.
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