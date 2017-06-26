Konut satışlarındaki artış yavaşladı
MAYIS AYINDA GEÇEN YILDAN YÜZDE 1,5 DAHA FAZLA KONUT SATILDI.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tapu kayıtlarına dayanan verilerine göre, mayıs ayında 116 bin 558 konut satıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayında satılan konut sayısının yüzde 1,5 üzerinde bulunuyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın mayıs ayında 114 bin 800 konut satılmıştı. Mayıs ayında ikinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış gösterirken, ilk elden konut satışlarında ise yüzde 5,5 düşüş yaşandı.
Konut satışlarında önceki iki ayda çok daha fazla yükseliş vardı. Mart ayındaki yükseliş yüzde 10’ubulmuş, nisan ayındaki yükseliş ise yüzde 7,6 olmuştu. Bunların üzerine mayıs ayında sadece yüzde 1,5’lik artış yaşanması önemli bir yavaşlama anlamına geliyor.
Ancak bu yavaşlamanın nispeten düşük tutulmaya çalışılan konut kredisi faizleri ve kampanyalarla geçen yılın ikinci yarısından beri uyarılan talebin doymaya başlamasından mı yoksa geçici faktörlerden mi kaynaklandığını henüz bilmiyoruz.
Talepteki durum bir yana, önümüzdeki iki ayda konut satışlarını etkileyecek bazı geçici faktörler de olacak. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle işgünü sayısının düşeceği ve dolayısıyla tapuda daha az işlemin yapılabileceği haziran ayında da konut satışlarında yavaşlama çıkabilir.
Ancak geçen yıl temmuz ayına denk gelen Ramazan Bayramı’nın bu yıla haziran ayına kayması, bu yıl temmuz ayında iş günü sayısını arttıracak. Üstelik geçen yıl temmuz ayında yaşanan askeri darbe girişimi de pek çok ekonomik gösterge gibi konut satışlarını da olumsuz etkilemişti. Bunlar bu yıl temmuz ayında konut satışlarına ek bir ivme kazandırabilir.
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