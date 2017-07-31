Konut satışlarını ‘bayram’ düşürdü
HAZİRAN AYINDA KONUT SATIŞLARINDA YÜZDE 8,1 DÜŞÜŞ YAŞANDI.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tapu kayıtlarına dayanan verilerine göre, haziran ayında Türkiye genelinde 97 bin 579 konut satıldı.
Geçen yılın aynı ayında satılan konut sayısı bundan çok daha fazla ve 106 bin 187 olarak gerçekleşmişti. Buna göre haziran ayında konut satışlarında yıllık bazda yüzde 8,1 düşüş yaşandı.
Konut satışları önceki üç ayda geçen yılın üzerindeydi. Yalnız mart ayında yüzde 10’u bulan artış oranı mayıs ayında yüzde 1,5’e kadar düşmüştü.
Bu da geçen yılın ikinci yarısında düzenlenmeye başlayan kampanyaların sona ermesi ve faizdeki zoraki düşüşün durmasıyla konut talebinin yeniden zayıflamaya başladığı şeklinde yorumlanmıştı. Haziran ayındaki yüzde 8,1’lik düşüş bu konudaki endişeleri iyice arttırdı.
Esasında bu görüşte bir gerçeklik payı var. Ancak haziran ayındaki düşüşün bundan değil, ‘bayram etkisi’nden kaynaklandığını belirtelim.
Geçen yıl temmuz ayına denk gelen Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl haziran ayına kayması, işgünü sayısını azaltıp tapu dairelerindeki işlemleri aşağı çekerek konut satışlarının düşmesine yol açtı.
İşgünü sayısına göre düzeltme yaparsak, haziran ayında düşüş değil de yüzde 0,2’lik artış çıkıyor. Tabii bu da konut talebi açısından iyi bir duruma işaret etmiyor ama durum yüzde 8,1’lik düşüşün yansıttığı kadar vahim de görünmüyor.
Bu durumun tersi ise temmuz ayında yaşanacak. Geçen yıl temmuz ayında, hem Ramazan Bayramı tatili hem de 15 Temmuz’daki darbe girişiminin etkisiyle, konut satışları çok düşük gerçekleşmişti. Bu nedenle bu yıl temmuz ayında yüksek bir artış göreceğiz. Ancak elbette bu da gerçek durumu yansıtmayacak.
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