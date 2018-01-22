Konut satışlarını devlet kurtardı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tapu kayıtlarına dayanan verilerine göre, 2017 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 409 bin 314 konut satıldı. Bu sayı önceki yıla göre yüzde 5,1’lik artışa tekabül ediyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
2016 yılında ülkemizde 1 milyon 341 bin 453 konut satılmıştı. 2017’de konut satışlarında yaşanan artış ilk üç çeyrekteki gelişmelerin ürünü oldu.
Bu dönemde hem düşük faizler hem devletin teşvik tedbirleri hem de “baz etkisi” konut satışlarını yükseltici yönde çalıştı. Son üç ayda ise bu faktörlerin hiçbiri olmayınca konut satışları düşüşe geçti.
Ancak buna rağmen 2017 yılı önceki yılın üzerinde konut satışıyla kapandı. TÜİK, Türkiye geneline ilişkin konut satış verilerini 2013 yılından bu yana yayınlıyor. 2017 yılındaki konut satışları bu kısa dönemde gerçekleşen en yüksek düzeyi oluşturuyor.
Yani 2017’de konut satışlarında rekor kırıldığını söyleyebiliriz. 2014’te sadece yüzde 0,7 artan konut satışları 2015’te yüzde 10,6 yükselmişti.
Son iki yıldır ise daha yavaş artıyor. 2016 yılındaki artış yüzde 4 ve 2017 yılındaki artış da yukarıda söylediğimiz gibi yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.
Konut satışlarında 2018 beklentileri ise çok iyimser değil. Faizlerin yüksek ve geleceğe güvenin düşük olması nedeniyle bu yıl satışların yerinde sayması bekleniyor.
Artan stoklar nedeniyle de sıkıntıda olan konut üreticileri bu yüzden devletten yine destek bekliyor.
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