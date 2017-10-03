Konuttaki artış normale döndü
KONUT SATIŞLARI AĞUSTOS AYINDA YÜZDE 4,7 YÜKSELDİ.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında ülkemizde 120 bin 198 adet konut satıldı. Geçen yılın aynı ayında satılan konut sayısı ise 114 bin 751 olmuştu. Buna göre ağustos ayında konut satışlarında yıllık bazda yüzde 4,7 artış yaşandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Oysa konut satışları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 artış göstermişti. Sadece bu artış oranlarına bakarsak, konut satışlarında ağustos ayında ciddi bir yavaşlama olduğu izlenimine kapılabiliriz. Ancak gerçek durum böyle değil.
Bir ay kadar önce bu sayfalarda yazdığımız gibi, temmuz ayındaki o büyük artışın gerisinde konut talebindeki bir patlama değil, geçen yılın aynı ayında konut satışlarının normalin çok altında gerçekleşmesinden kaynaklanan bir “baz etkisi” vardı.
Geçen yılın temmuz ayında konut satışlarının normalin çok altında gerçekleşmesine ise Ramazan Bayramı tatili ve yaşanan darbe girişimi yol açmıştı. Geçen yıl ağustos ayında ise konut satışları normale dönmüştü. İşte bu nedenle bu yıl ağustos ayında konut satışlarında yaşanan artış da normale döndü.
Esasında ağustos ayının son günlerinin uzun Kurban Bayramı tatiline denk geldiğini de dikkate alırsak, bu ayda konut satışlarında yaşanan yüzde 4,7’lik artış hiç de fena sayılmaz.
Öte yandan konut satışlarında eylül ayında da artış yaşanması ihtimali yüksek görünüyor. Çünkü geçen yıl Kurban Bayramı tatili eylül ayına ve de hafta içine denk gelmiş, bu da temmuz ayındaki kadar olmasa da konut satışlarını yine normalin altına düşürmüştü.
Kurban Bayramı tatili bu yıl da eylül ayındaydı ama bir bölümü hafta sonuna denk geldi. Bu durum eylül ayındaki konut satışlarının geçen yılki düzeyini aşmasına yetecek gibi görünüyor.
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