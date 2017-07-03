Konuttaki enflasyon düşüşe direniyor
KONUT FİYATLARINDAKİ YILLIK ARTIŞ YÜZDE 13 DOLAYINA OTURDU.
Merkez Bankası’nın hazırladığı Konut Fiyat Endeksi’nde (KFE) nisan ayında yüzde 0,9’luk artış yaşandı. Nisan ayında KFE’deki yıllık artış ise yüzde 13,1 olarak gerçekleşti. KFE’deki yıllık artış dört aydır yüzde 13-13,5 arasında seyrediyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Konut fiyatlarındaki yıllık enflasyonda 2016 yılı başında başlayan gerileme böylece sona ermiş ve bu enflasyon yeni bir eşiğe oturmuş gibi görünüyor.
Merkez Bankası, KFE’yi 2010 yılının başından bu yana hesaplıyor. Dolayısıyla biz de konut fiyatlarındaki yıllık enflasyonu 2011 yılının başından beri izleyebiliyoruz. Konut fiyatlarındaki yıllık enflasyon 2011 yılının başlarında tek haneliydi.
Ancak hızlı bir yükseliş eğilimindeydi. Bu da muhtemelen 2008-2009 resesyonu sırasında gerileyen konut fiyatlarının 2010 ve 2011 yıllarındaki hızlı büyümeyle birlikte hızla toparlanmasının eseriydi.
Konut fiyatlarındaki yıllık enflasyon 2011’in mayıs ayında çift haneye çıktı ve bir daha da tek haneye geri dönmedi. Uzun bir süre yüzde 12 dolayında seyrettikten sonra 2013 yılının sonlarında yavaş yavaş yükselişe geçti.
2014 yılının sonlarında bu yükseliş hızlandı ve 2015 yılının ortalarında konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 19’a kadar dayandı. 2016 yılının başlarında ise bu kez hızlı bir düşüş başladı. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu düşüş artık durmuş gibi görünüyor.
Konut fiyatları enflasyonundaki düşüşün durmasını, nispeten düşük tutulan konut kredisi faizleri ve kampanyalarla talebin desteklenmeye çalışılması önlemiş olabilir.
Ancak bu suni talep artışının ne kadar devam edeceği belli değil. Konut talebi yeniden düşüşe geçerse, konut fiyatlarındaki yıllık enflasyon da tek haneye doğru yol almaya başlayabilir.
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