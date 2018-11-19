Krizin faturası işsizliğe çıkıyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 10,6 düzeyindeydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Buna göre ağustos ayında işsizlik oranında 0,5 puanlık yükseliş yaşanmış durumda. Uzun süredir önceki yılki seviyesinin altında seyreden işsizlik oranı ilk kez temmuz ayında 0,1 puanla geçen yılki seviyesini aşmıştı.
Bu yükselişin ağustos ayında hızlanarak sürdüğü görülüyor. İşgücü piyasası verileri her hafta yapılan anketlere dayanıyor ve aylık veriler önceki ve sonraki aylarla birlikte üç aylık bir dönemde yapılan anketlerden elde ediliyor.
Bu nedenle ağustos ayı verileri aynı zamanda üçüncü çeyrek dönemin verileri oluyor. Bu verilere bu şekilde baktığımızda da işsizlik oranının dört çeyrek aradan sonra bu yıl üçüncü çeyrekte yeniden yükseldiğini görüyoruz.
Bu da aynı dönemde ekonomide patlayan krizle örtüşüyor. İç talebin zayıfladığı ortamda üretimi yavaşlatan şirketler istihdamdaki artışı da yavaşlattıkları için haliyle işsizlik yükseliyor.
Üçüncü çeyrekte işgücünde yıllık bazda 756 bin kişilik artış yaşanırken istihdamda ise 490 bin kişilik artış oldu. Bu nedenle 266 bin kişi işsizler ordusuna katıldı.
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3 milyon 440 bin kişi olan işsiz sayısı bu yılın aynı döneminde 3 milyon 670 bin kişiye çıktı. Böylece işsizlik oranında da yükseliş yaşandı.
Ekonomideki duruma bakılırsa işsizlikteki yükseliş önümüzdeki aylarda da sürecek. Üstelik önümüzdeki aylarda işsizlikteki yükseliş biraz daha hızlanacağa benziyor.
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