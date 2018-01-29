Küresel ekonomi giderek düzeliyor
2016’da yüzde 3,2’ye düşen küresel ekonomik büyüme 2017’de yüzde 3,7’ye çıkmıştı. IMF’ye göre küresel ekonomi 2018 ve 2019’da ise yüzde 3,9 büyüme gösterecek.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund: IMF), ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez, dünya ekonomisindeki gelişmelere ilişkin kapsamlı bir rapor yayınlar.
Dünya Ekonomisinin Görünümü (World Economic Outlook: WEO) ismini taşıyan bu raporda küresel ekonomiye ilişkin değerlendirme ve tahminler yer alır.
IMF ara dönemlerde de küresel ekonomiye ilişkin değerlendirme ve tahminlerini güncelleme notlarıyla kamuoyuna açıklar. İşte bu güncelleme notlarından sonuncusu geçen hafta yayınlandı.
Söz konusu nottaki bilgilere göre küresel ekonomideki son durumu şöyle özetlemek mümkün:
• Küresel büyüme 2016’da iyice yavaşlamış ve yüzde 3,2’ye kadar inmişti. Geçen yıl ise küresel ekonomide ciddi bir toparlanma yaşandı. IMF, 2017’de dünya ekonomisinin yüzde 3,7 büyüdüğünü tahmin ediyor. IMF uzmanları, küresel ekonominin yakın geleceği konusunda da giderek iyimserleşiyor. Sonbaharda yayınlanan WEO raporunda küresel ekonominin 2018 ve 2019’da yüzde 3,7 büyüyeceği tahmini yer almıştı. Geçen hafta yayınlanan güncelleme notunda ise 2018 ve 2019’a ilişkin küresel büyüme tahminlerinin 0,2 puanlık artışla yüzde 3,9’a yükseltildiği görülüyor.
• IMF’ nin küresel ekonomiye ilişkin bu iyimserliği gelişmiş ülkelerden kaynaklanıyor. Gelişmiş ülkelerin 2018 yılı büyüme tahmini sonbaharda yayınlanan WEO raporuna göre 0,3 puanlık artışla yüzde 2,3’e, 2019 yılı büyüme tahmini de 0,4 puanlık artışla yüzde 2,2’ye yükseltilmiş durumda. Gelişmekte olan ülkelerin büyüme tahminlerinde ise değişiklik yok. Gelişmekte olan ülkelerin 2018’de yüzde 4,9, 2019’da yüzde 5 büyüyeceği öngörülüyor.
• Gelişmiş ülkeler içinde IMF’yi en çok umutlandıranlar ABD ve Almanya olarak görünüyor. ABD’nin 2018 yılı büyüme tahmini 0,4 puanlık artışla yüzde 2,7’ye, 2019 yılı büyüme tahmini de 0,6 puanlık artışla yüzde 2,5’e çıkarılmış bulunuyor. IMF, ABD’de yakın zamanda onaylanan vergi politikası değişikliklerinin ekonomiyi hızlandıracağını düşünüyor. Almanya’nın büyüme tahminlerinin de 0,5 puanlık artışla 2018 yılı için yüzde 2,3’e ve 2019 yılı için yüzde 2’ye çıkarıldığı görülüyor. Büyük ölçüde Almanya’ya ilişkin beklentilerdeki bu değişim nedeniyle Euro Bölgesi’ne ilişkin büyüme tahminleri de 0,3 puan yukarıya çekilmiş ve 2018 yılı için yüzde 2,2’ye, 2019 yılı için yüzde 2’ye yükseltilmiş bulunuyor.
• Gelişmekte olan ülkelere ilişkin tahminlerde ise çok dikkat çekici bir değişiklik yok. Geçen yıl resesyondan çıkan Rusya ve Brezilya’nın bu yıl ve önümüzdeki yıl yavaş da olsa büyümeye devam edeceği tahmin ediliyor. Çin ve Hindistan’ın ise hızlı büyümeyi sürdüreceği öngörülüyor.
KÜRESEL TİCARET
• Küresel ekonomide geçen yıl yaşanan toparlanma dünya ticaretine olumlu yansımıştı. 2016 yılında yüzde 2,5’e düşmüş olan dünya ticaret hacmindeki büyüme 2017’de yüzde 4,7’ye çıkmıştı. IMF’nin tahminlerine göre, küresel ticaret 2018 ve 2019’da da canlı kalacak. Küresel ticaretteki büyüme bu yıl yüzde 4,6 ve gelecek yıl ise yüzde 4,4 olacak.
• IMF’nin güncelleme notunda Türkiye’ye ilişkin rakamsal bir öngörü yok. Ancak küresel ekonomiye ve özellikle de en önemli ihracat pazarımız olan Euro Bölgesi’ne ilişkin büyüme tahminlerinin yükseltilmesinin Türkiye’ye de olumlu yansıması mümkün görünüyor.
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