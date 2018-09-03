Küresel ticarette işler iyi gitmiyor
Dünyada ABD’nin öncülüğünü yaptığı ve son dönemde giderek kızışan ticaret savaşları küresel ticarete olumsuz yansımaya başladı gibi görünüyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Hollanda’da kurulu Centraal Planbureau (CPB) isimli kurumun verilerine göre, dünya ticareti bu yılın ikinci çeyreğinde yerinde saydı. CPB’nin mevsimsel düzeltilmiş verileri, ikinci çeyrekte dünya ticaret hacminde önceki çeyrek döneme göre hiç artış yaşanmadığını gösteriyor.
Küresel ticaret 2008-2009 küresel krizinden sonra bir türlü önceki seviyesine dönemese de 2016’nın son çeyreğinden bu yana nisbeten iyi bir durumdaydı.
2016’nın son çeyreğinden bu yılın ilk çeyreğine kadar olan dönemde küresel ticaret hacmi yüzde 1,2’lik bir ortalama artış temposu tutturmuştu.
Ancak artık bu dönem geride kalmışa benziyor. Dünyadaki ticaret savaşlarının giderek kızıştığı dikkate alınırsa, ikinci çeyrek dönemde başlayan durgunluğun yılın kalan döneminde de sürmesi ihtimali yüksek gibi görünüyor.
Türkiye’de geçen yıl yaşanan hızlı ekonomik büyümede iç talepteki canlanma yanında küresel ticaretteki toparlanmanın getirdiği dış talepteki artışın da önemli etkisi vardı. Şu anda ise muhtemelen iç talepte daralma yaşanıyor.
Böyle bir ortamda küresel ticaretin de durgunluğa girmesi hiç iyi olmadı. Türkiye’de iç talebin daraldığı dönemlerde şirketler ihracata daha fazla odaklanarak ayakta kalmaya çalışır. Muhtemelen şirketler yine aynı politikaya sarılacak ama küresel ticaretteki durgunluk bu kez işlerini epey zorlaştıracak.
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