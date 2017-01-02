Küresel ticarette işler kötü gidiyor
DÜNYA TİCARET HACMİ EKİM AYINDA 2015’E GÖRE YÜZDE 0,7 DÜŞTÜ.
Hollanda’da kurulu Economic Policy Analysis (CPB) isimli kuruluşun derlediği verilere göre, 2016’nın ekim ayında dünya ticaret hacmi 2015’in aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 düşüş gösterdi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Son yıllarda zaten durumun pek iyi olmadığı küresel ticarette 2016’da işler iyice bozuldu. Küresel ticaret hacminde yıllık bazda uzun bir aradan sonra ilk kez geçen temmuz ayında düşüş görülmüştü. Ağustos ve eylül aylarında yeniden yükseliş olmuştu ama ekim ayında düşüş geri döndü.
Küresel ticarette işler 2008- 2009 resesyonundan sonra bir türlü eski durumuna dönemedi. Gerçi 2010 yılında bu resesyondan hızlı bir çıkış olmuştu ama 2011’in ortalarından beri küresel ticaretteki artış çok yavaş seyrediyor.
CPB’nin endeksinde Mayıs 2011’den bu yana yıllık bazda yüzde 5’in üzerinde artış gözlenmiyor. Bu durum gelişmiş ülkelerde talebin bir türlü 2008-2009 küresel resesyonu öncesindeki eski canlılığına kavuşamamasından kaynaklanıyor.
Gelişmiş ülkelerde talebin zayıf olması küresel ticareti olumsuz etkileyerek gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyümenin de yavaşlamasına neden oluyor. Bu da tekrar küresel ticarete olumsuz yansıyarak bir kısır döngüye yol açıyor.
Maalesef dışa açık bir ülke olarak Türkiye de bu kısır döngüden nasibini alıyor. Son yıllarda Türkiye’nin ihracatında da işler kötü gidiyor. 2015 yılında düşüş gösteren ihracat muhtemelen 2016’yı da düşüşle kapattı.
Küresel ticarette işler böyle kötü gitmeye devam ederse Türkiye’nin ihracatının da toparlanması pek mümkün görünmüyor. Bu da ekonomik büyüme açısından kötü bir haber oluşturuyor.
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