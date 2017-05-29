Küresel ticarette toparlanma var
DÜNYA TİCARETİ İLK ÇEYREKTE GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 3,9 ARTTI.
Son yıllarda çok durgun bir seyir izleyen küresel ticaretten bu yılın ilk çeyreğinde toparlanma sinyalleri geldi. Hollanda’da kurulu Economic Policy Analysis (CPB) isimli kurumun derlediği verilere göre, ilk çeyrekte küresel ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artış gösterdi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu, küresel ticarette altı yıldan beri görülmeyen yükseklikte bir artış oldu. Küresel ticarette yıllık bazda bundan daha yüksek bir artışı en son 2011’in üçüncü çeyreğinde görmüştük.
2011’in üçüncü çeyreğindeki yüzde 4,2’lik artıştan sonra ise küresel ticaretteki yıllık artış genelde yüzde 3’ün altında seyretmişti. Hatta küresel ticaretteki yıllık artış geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 1’in altına kadar inmişti.
Yukarıdaki son cümleden de anlayacağınız gibi, küresel ticarette ilk çeyrekte görülen toparlanmada geçen yılın ilk çeyreğindeki hacmin çok düşük olmasının getirdiği “baz etkisi”nin de rolü var.
Ancak yine de bu toparlanma önemli görünüyor. Küresel ticaret henüz 2008-2009 resesyonu öncesindeki canlı günlerine dönecekmiş gibi bir izlenim vermiyor ama bu yıl belki de üzerindeki ölü toprağını atma şansı olabilir.
Gösterge’nin ilk sayfasındaki yazıda, ilk çeyrekte Türkiye’deki ekonomik büyümeye dış talebin önemli bir katkı yaptığını düşündüğümüzü belirtmiştik.
Eğer küresel ticarette ilk çeyrekte gördüğümüz toparlanma sürerse, dış talep yılın kalanında da Türkiye’deki ekonomik büyümeye katkı yapmaya devam edebilir. Bu da iç talebin oldukça zayıf olduğu bir ortamda ekonominin iyice durgunlaşmasını önleyebilir.
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