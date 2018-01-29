Madalya sayısında patlama yaşanıyor
Milletçe gözümüzü futboldan pek ayıramadığımız ve orada da durumumuz pek parlak olmadığı için belki farkında değiliz ama son yıllarda Türkiye’nin spordaki başarısı giderek artıyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verileri, Türkiye’nin 2017’de uluslararası faaliyetlerde 6 bin 458 madalya kazandığını gösteriyor. Bu sayı önceki yıla göre yüzde 2,9’luk artışa tekabül ediyor.
2017’de yaşanan artış çok yüksek değil ama bu da bir “baz etkisi”nin sonucu. Madalya sayısı önceki dört yılda o kadar hızlı arttı ki artık aynı hızla artması zor. Ancak son beş yıldaki artış madalya sayısını 2,5’e katlamış bulunuyor.
Son yıllarda madalya sayısının artmasına en çok çeşitli uluslararası turnuvalarda kazanılan madalyaların katkı yaptığı dikkati çekiyor. Belki de bu geçmişe göre daha fazla turnuvaya katılmamızın sonucu olabilir.
Ancak son beş yılda dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazanılan madalya sayısında da büyük artış var. 2012’de 268 olan dünya şampiyonalarında kazanılan madalya sayısı yüzde 37,7 artışla 2017’de 369’a çıktı.
2012’de 429 olan Avrupa şampiyonalarında kazanılan madalya sayısı ise yüzde 104,4 artışla 2017’de 877’yi buldu. 2017’de kazanılan madalyaların 2 bin 12’si altın, bin 981’i gümüş, 2 bin 465’i ise bronz oldu.
2017’de dünya şampiyonalarında 93 altın, 102 gümüş ve 174 bronz madalya kazanıldı. Avrupa şampiyonalarında ise sporcularımız 239 altın, 261 gümüş ve 377 bronz madalya aldı.
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