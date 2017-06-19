Merkez faizi bu kez sabit tuttu
GEÇ LİKİDİTE PENCERESİ BORÇ VERME FAİZİ YÜZDE 12,25’TE KALDI.
Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK), 2017’nin dördüncü toplantısını geçen hafta yaptı. Bu toplantıdan para politikası faizlerinin sabit tutulması kararı çıktı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bir haftalık repo borç verme faizi yüzde 8’de, gecelik borç alma faizi yüzde 7,25’te, gecelik borç verme faizi yüzde 9,25’te, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faizi ise yüzde 12,25’te kaldı.
Esasında resmi olarak bunlardan sadece ilki para politikası faizi. Ancak Merkez Bankası son yıllarda diğerlerini de para politikası araçlarına dahil etti. Önce
2011 yılında gecelik borç verme ve borç alma faizlerini para politikasında kullanmaya başladı. Hatta bu iki faiz arasındaki bölgeye “faiz koridoru” diye bir isim vermişti. Bu yılın başlarında ise GLP borç verme faizini para politikası araçları arasına kattı. Bu faizi yükseltip bankaları da GLP’yi kullanmaya mecbur ederek fiili para politikası faizini koridorun dışına çıkardı.
Merkez Bankası’nın bu kez GLP faizini de sabit tutması, döviz kurlarının birkaç aydır sakin seyretmesinden kaynaklanıyor. Enflasyondaki yükselişin mayıs ayında durması da Merkez Bankası’nı faizi sabit tutma konusunda cesaretlendirmişe benziyor.
Ancak enflasyon hala oldukça yüksek. Mayıs ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 11,72 düzeyinde. Bu, yüzde 5’lik hedefin iki katının da üzerinde bir seviye demek. Üstelik ABD’nin merkez bankası olan FED’in geçen hafta yaptığı faiz artışından ve bilançosunu küçültme kararından sonra küresel likidite kısılmaya başlayacak gibi görünüyor.
Bu durum döviz kurlarını yeniden hareketlendirebilir. Böyle bir ortamda para politikasının gerçek anlamda kısılmaması ise enflasyonun tekrar kontrol altına alınmasını zorlaştırabilir.
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