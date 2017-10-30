Merkez faizi sabit tutmayı sürdürüyor
TEMEL PARA POLİTİKASI FAİZLERİNDE YİNE DEĞİŞİKLİK YOK.
Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK), bu yılki yedinci toplantısını geçen hafta yaptı. Bu toplantıdan yine temel para politikası faizlerinin sabit tutulması kararı çıktı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com
PPK, bir haftalık repo borç verme faiz oranını yüzde 8’de, gecelik borç alma faiz oranını yüzde 7,25’te, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 9,25’te ve geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını da yüzde 12,25’te sabit tutmaya devam etti.
PPK, faiz kararına ilişkin yayınladığı notta, enflasyonun bulunduğu yüksek seviyelerin ve çekirdek enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaya devam ettiğini, bu yüzden de sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar verdiğini ifade ediyor.
Ancak sorun şu ki para politikası duruşunun gerçekten sıkı olup olmadığı tartışmaya epey açık bulunuyor. Fiili para politikası faizi olarak kabul edilen Merkez Bankası’nın ortalama fonlama maliyeti mayıs ayından beri yüzde 12 dolayında seyrediyor.
Şu anda enflasyon ise yüzde 11’in üzerinde olduğuna göre demek ki reel faiz neredeyse sıfıra yakın düzeyde bulunuyor. Bunun da enflasyonu dizginlemesi biraz zor görünüyor.
Merkez Bankası, geçen yılın sonları ile bu yılın başlarında döviz kurlarında yaşanan sıçrama yüzünden fonlama maliyetini yüzde 8’in altından yüzde 12’ye kadar çıkarmak zorunda kalmıştı. Yaklaşık 400 baz puanlık bu faiz artışı döviz kurlarındaki yükselişin önüne geçmekte işe yaramıştı.
Ancak döviz kurları şu sıralarda siyasi gelişmeler ve dışsal faktörler kaynaklı yeni bir yükselişin eşiğinde gibi. Bu durum Merkez Bankası’nı yakında faizlerde yeni bir artış yapmak zorunda bırakabilir.
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