Merkez hala durumu idare ediyor
Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK), 2018’in ilk toplantısını geçen hafta yaptı. Bu toplantıdan para politikasında kullanılan tüm faiz oranlarının sabit tutulması kararı çıktı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Merkez Bankası’nın bir hafta vadeli repo borç verme faizi yüzde 8’de, gecelik borç alma faizi yüzde 7,25’te, gecelik borç verme faizi yüzde 9,25’te ve geç likidite penceresi (GLP) borç verme faizi yüzde 12,75’te kaldı.
PPK, 14 Aralık’taki toplantısında GLP borç verme faizini 25 baz puan artırmıştı. Bunu döviz kurlarında eylül-kasım arasında yaşanan artışı dizginlemek için yapmıştı.
O zamandan beri kurlarda artış olmayınca bu kez durumu idare etti. Aralık ayında enflasyonda “baz etkisi” sayesinde yaşanan düşüş de bu konuda elini güçlendirdi.
Ancak aralık ayında ciddi bir düşüş yaşanmış olsa da enflasyon hala çok yüksek. 2017’yi yüzde 11,9 enflasyonla kapattık. Bu oran yüzde 5’lik hedefin iki katını bile aşıyor.
PPK para politikasının sıkı olduğunu iddia ediyor ama Merkez Bankası’nın piyasalara verdiği fonların ortalama maliyeti yüzde 12,75 ile enflasyonun çok az üzerinde. Bu durumda para politikasının gerçekten sıkı olduğunu söylemek biraz zor.
Böyle bir para politikasıyla da enflasyonun düşmesi ihtimali zayıf. Ocak ayında baz etkisiyle enflasyonda yine ciddi bir düşüş göreceğiz ama sonrasında ne olacağı çok belli değil.
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