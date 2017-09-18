Merkez’den sabit faize devam
PARA POLİTİKASI KURULU FAİZLERDE YİNE DEĞİŞİKLİK YAPMADI.
Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK), 2017 yılının altıncı toplantısını geçen hafta yaptı. Bu toplantıdan temel para politikası faizlerinin sabit tutulması kararı çıktı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu çerçevede bir hafta vadeli repo borç verme faiz oranı yüzde 8, gecelik borç verme faiz oranı yüzde 9,25, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranı yüzde 12,25 düzeyinde sabit kaldı.
PPK, faizlerde en son artışı nisan ayında yapmıştı. O zamandan beri yapılan üç toplantıdan ise faizlerin sabit tutulması kararı çıktı. Merkez Bankası bunu sıkı para politikasının devamı olarak yorumluyor.
PPK kararına ilişkin basın duyurusunda, “Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon göstergelerine ilişkin gelişmeler fi-yatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır.
Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir” deniyor. Ancak enflasyonun çift haneye oturmuş gibi göründüğüne bakarsak, para politikasının ne kadar sıkı olduğu kuşkulu.
Yılın ilk aylarında GLP üzerinden yapılan faiz artışı döviz kurlarındaki yükselişi durdurdu ama öyle görünüyor ki fiyatlama davranışlarının bozulmasını engelleyemedi. Fiyatlama davranışlarındaki bozulma da maalesef enflasyonun kendi kendisini beslediği bir sürecin kapısını açmış gibi görünüyor.
Böyle giderse ya enflasyonun çift haneli olmasına tekrar alışacağız ya da ister istemez daha sıkı bir para politikası uygulamak zorunda kalacağız. Bu ikincisi faizlerin daha da yükselmesi anlamına geliyor.
Tabii siyasi çevrelerden yine faiz indirimi isteklerinin gündeme gelmeye başladığı bir dönemde bunun nasıl yapılabileceği konusunda soru işaretleri bulunuyor.
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