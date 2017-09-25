OECD, büyüme tahminlerini yükseltti
KÜRESEL EKONOMİNİN 2018’DE YÜZDE 3,7 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR.KÜRESEL EKONOMİNİN 2018’DE YÜZDE 3,7 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teş kilatı (Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD), küresel ekonomiye ilişkin son tahminlerini geçen hafta açıkladı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu açıklamaya göre dünya ekonomisindeki son durumu şöyle özetlemek mümkün:
• OECD, geçen yıl yüzde 3,1 olan küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3,5 olmasını bekliyor. Küresel büyümenin 2018’de ise yüzde 3,7 olacağı tahmin ediliyor. Haziran ayında yapılan önceki tahminlere göre, 2018 yılı büyüme öngörüsü 0,1 puan artmış bulunuyor.• OECD’yegöre, 2016’da yüzde 1,5 büyüyen ABD ekonomisi bu yıl yüzde 2,1 ve 2018’de yüzde 2,4 büyüyecek. ABD’ye ilişkin tahminlerde haziran ayına göre bir değişiklik yok.
• OECD’nin Euro Bölgesi’ne ilişkin tahminlerinde ise haziran ayına göre önemli yükseliş var. Euro Bölgesi geçenyıl yüzde 1,8 büyümüştü. Haziran ayında yapılan tahminlerde Euro Bölgesi’nin bu yıl da aynı düzeyde büyüyeceği öngörülmüştü. Oysa şimdi bu tahmin 0,3 puanlık artışla yüzde 2,1’e çıkarılmış durumda. Euro Bölgesi’nin 2018 yılı büyüme öngörüsü de 0,1 puanlık artışla yüzde 1,9’a çıkarıldı. Bu bölgenin ihracatımızdan aldığı payın ne kadar yüksek olduğunu düşününce, bunun Türkiye için iyi bir haber olduğu ortaya çıkıyor.
• OECD’nin tahminlerinde Türkiye için bir başka iyi haberi de Rusya’ya ilişkin büyüme tahminlerinin epeyce yükseltilmiş olması oluşturuyor. Rusya da önemli pazarlarımızdan biri. Bu ülkenin son iki yılı resesyonda geçirmesi bizi de olumsuz etkilemişti. Bu yıl resesyondan çıkan Rusya’nın 2017 büyüme tahmini 0,6 puan yükselişle yüzde 2’ye çıkarıldı. Rusya’nın 2018 yılı büyüme tahmini de 0,5 puan artışla yüzde 2,1’e yükseltildi.
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