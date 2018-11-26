OECD, Türkiye’den umudu kesti
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD), yılda iki kez yayınladığı Economic Outlook isimli raporunun 2018’e ilişkin ikinci sayısını geçen hafta açıkladı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu rapordaki verilere bakıldığında, OECD’nin Türkiye’den umudu kestiği anlaşılıyor. Çünkü OECD uzmanları Türkiye’nin 2019 yılında yüzde 0,4 küçülmesini bekliyor.
Oysa mayıs ayında yayınlanan önceki raporda Türkiye’nin 2019 yılında yüzde 5 büyüyeceği öngörülüyordu. Üçüncü çeyrekte patlayan ekonomik kriz OECD’nin Türkiye öngörülerini çok aşağıya çekmesine yol açmış bulunuyor.
Mayıs ayında yayınlanan önceki raporda Türkiye’nin 2018 yılı büyüme tahmini ise yüzde 5,1’di. Şimdi bu oran da yüzde 3,3’e çekilmiş durumda. Öte yandan OECD uzmanlarına göre Türkiye ekonomisinin 2020 yılındaki performansı da iyi olmayacak.
Çünkü 2020 yılında da yüzde 2,7 gibi Türkiye’nin potansiyelinin çok altında bir büyüme öngörülüyor. OECD’nin raporunda diğer ülkelere ve dünya ekonomisine ilişkin de tahminler var.
Bu tahminler de bizim için pek iyi görünmüyor. Çünkü OECD yaşanmakta olan ticaret savaşları yüzünden küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini de aşağı çekmiş durumda.
Mayıs ayında 2019 yılında dünya ekonomisinin yüzde 3,9 büyümesi beklenirken şimdi bu tahmin yüzde 3,5’e indirilmiş bulunuyor. Bu da iç talepteki daralma yüzünden ihracata yüklenmek zorunda kalan şirketlerimiz açısından pek iyi bir haber oluşturmuyor.
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