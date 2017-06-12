OECD’ye göre dünya yüzde 3,5 büyüyecek
2016’DA YÜZDE 3 OLAN KÜRESEL BÜYÜME BU YIL 0,5 PUAN ARTACAK.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD), yılda iki kez yayınladığı Economic Outlook isimli raporunun 2017’ye ilişkin ilk sayısını geçen hafta açıkladı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu rapordaki verilere göre, OECD bu yıl küresel ekonominin yüzde 3,5 büyümesini bekliyor.
Küresel ekonomi 2016’da yüzde 3 büyümüştü. Yani OECD’nin beklentisi gerçekleşirse bu yıl geçen yıla göre biraz daha iyi olacak. OECD’nin tahminleri, bu yılın özellikle ABD’de geçen yıldan daha iyi geçeceğini gösteriyor. ABD’de geçen yıl yüzde 1,6 olan büyümenin bu yıl yüzde 2,1’e çıkacağı tahmin ediliyor.
Fakat gerek ihracat gerekse turizm açısından bizim için daha fazla önem taşıyan Avrupa’da geçen yıla göre çok da fazla bir değişiklik öngörülmüyor. Euro Bölgesi’nde geçen yıl yüzde 1,7 olan büyümenin bu yıl sadece 0,1 puan yükseleceği ve yüzde 1,8 olacağı tahmin ediliyor.
Avrupa’nın Euro Bölgesi dışındaki en büyük ekonomisi olan Birleşik Krallık’ta ise büyümenin 0,2 puan yavaşlayarak yüzde 1,8’den yüzde 1,6’ya ineceği öngörülüyor. OECD tahminleri içinde bizim için en iyi haberi ise ihracatta ve turizmde bir başka önemli pazarımız olan Rusya’nın iki yıldır süren resesyondan çıkmasının beklenmesi oluşturuyor.
OECD’nin raporunda Türkiye’ye ilişkin tahminler de var. OECD, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,4 büyüyeceğini tahmin ediyor. Bu oran gelişmiş ülkeler için yüksek sayılabilir ama Türkiye açısından çok da iyi değil. OECD raporunda bu yıl Türkiye’de enflasyonun çift haneli olacağı öngörüsü de yer alıyor. Bu çerçevede para politikasına ince bir eleştiri yapılıyor ve ana politika faizinde artış yapılması gerektiği belirtiliyor.
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