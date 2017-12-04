OECD’ye göre bu yıl yüzde 6,1 büyüyeceğiz
OECD DÜNYADA YÜZDE 3,6 TÜRKİYE’DE YÜZDE 6,1 BÜYÜME BEKLİYOR.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD), yılda iki kez yayınladığı Economic Outlook isimli raporunun bu yıla ilişkin ikinci sayısını geçen hafta açıkladı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu raporda küresel ekonomi yanında diğer OECD üyesi ülkeler gibi Türkiye ekonomisine ilişkin de değerlendirme, tahmin ve öngörüler var.
Bunları şöyle özetlemek mümkün:
• OECD’ye göre dünya ekonomisi bu yıl yüzde 3,6 büyüyecek. Önümüzdeki iki yıldaki küresel büyüme ise sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 3,6 olacak. OECD’nin hesaplarına göre, dünya ekonomisi geçen yıl yüzde 3,1 büyümüştü. Buna göre küresel ekonomide bu yıl geçen yıla kıyasla biraz daha canlı geçiyor ve bu durum önümüzdeki iki yılda da korunacak.
• Küresel ekonomide bu yıl geçen yıla göre yaşanan canlanmayı OECD’nin dünya ticaret hacmine ilişkin tahminlerinde de görmek mümkün. OECD’ye göre dünya ticaret hacmindeki artış geçen yıl yüzde 2,6 iken bu yıl 2,2 puanlık artışla yüzde 4,8’i bulacak. Önümüzdeki iki yılda ise bu oranın biraz gerileyeceği ama yine de yüzde 4’ün altına inmeyeceği öngörülüyor.
• OECD’nin tahminlerine bakılırsa, küresel ekonomide bu yıl yaşanan toparlanma dünyanın birçok köşesine yayılmış gibi. ABD’de geçen yıl yüde 1,5 olan büyümenin bu yıl yüzde 2,2’ye, Euro Bölgesi’nde geçen yıl yüzde 1,8 olan büyümenin bu yıl yüzde 2,4’e, Japonya’da geçen yıl yüzde1 olan büyümenin bu yıl yüzde 1,5’e çıkacağı tahmin ediliyor. Büyük gelişmiş ekonomiler içinde sadece Birleşik Krallıkta geçen yıla göre zayıflama var. Bu ülkede geçen yıl yüzde 1,8 olan büyümenin bu yıl yüzde 1,5’e ineceği tahmin ediliyor. Geçen yılki referandumdan çıkan Brexit (Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması) kararı bu ülke ekonomisini önümüzdeki iki yılda da zorlayacağa benziyor. Öte yandan gelişmekte olan büyük ekonomilerden Brezilya ve Rusya’nın bu yıl resesyon-dan çıkarak yeniden büyümeye başlayacaklarının tahmin edilmesi, küresel ekonomide görülen toparlanmadan on-ların da nemalandığı anlamına geliyor.
TÜRKİYE TAHMİNLERİ
• Küresel ekonomideki toparlanmadan nemalanan ülkeler arasında Türkiye de var. Türkiye ekonomisinin yılın ilk iki çeyreğinde beklenenin üzerinde büyüdüğünü zaten biliyoruz. İlk çeyrekteki büyüme yüzde 5,2 ve ikinci çeyrekteki büyüme ise yüzde 5,1 olmuştu. Öncü göstergelerden anlaşıldığı kadarıyla, üçüncü çeyrekteki büyüme daha da yüksek çıkacak. Bu durumu gören OECD de Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminini oldukça yükseltmiş durumda. Daha haziran ayında Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,4 büyüyeceği tahminini yapan OECD şimdi ise 2017’yi yüzde 6,1’lik büyümeyle kapatacağımızı söylüyor. Bunun da ihracat pazarlarındaki toparlanmadan ve güçlü mali teşviklerden kaynaklandığını ifade ediyor. Önümüzdeki iki yılda ise Türkiye’deki büyüme oranının biraz gerilemesi ve sırasıyla yüzde 4,9 ve yüzde 4,7 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
• Ancak OECD’nin Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminleri nisbeten iyimser olsa da diğer ekonomik göstergelere ilişkin tahminlerinde aynı iyimserlik yok. OECD’ye göre enflasyon bu yılı yüzde 10,7 düzeyinde kapatacak ve önümüzdeki iki yılda da yüzde 5’lik hedefin çok üzerinde olacak. Ekonomideki hızlı büyümeye rağmen bu yıl işsizlik oranı geçen yıla göre 0,2 puan yükselerek yüzde 11,1 olarak gerçekleşecek. Önümüzdeki iki yılda da işsizlik oranı bu civarlarda seyredecek. Geçen yıl yüzde 3,8 olan cari açığın milli gelire oranı ise bu yıl yüzde 4’e yükselecek. Bu oran önümüzdeki iki yılda daha hızlı artış gösterecek ve 2018’de yüzde 4,9’u ve 2019’da da yüzde 5,4’ü bulacak.
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