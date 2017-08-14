Otoda ikinci elde canlılık sürüyor
NOTER DEVRİ YAPILAN ARAÇ SAYISI İLK YARIYILDA YÜZDE 6,1 ARTTI.
Otomotivde bu yıl ihracatta işler iyi gitse de iç pazarda durum pek iyi değil. Yılın ilk yarısında toplam otomotiv satışları geçen yılki seviyesinin yüzde 9 altında kaldı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Son iki yılda kıl payı farkla 1 milyonu aşan satışlar bu yıl bu seviyenin altında kalacağa benziyor. Birinci el satışlarda durum böyleyken ikinci elde ise canlılık sürüyor.
Noterler aracılığıyla devri yapılan motorlu araç sayısının ilk yarıyılda yüzde 6,1 artış göstermesi buna işaret ediyor.
Noterler aracılığıyla devri yapılan araç sayısı, otomotivde ikinci el pazarına ilişkin en önemli göstergeyi oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ilk yarısında 3 milyon 582 bin araç noterler aracılığıyla el değiştirdi.
Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 3 milyon 376 bin olmuştu. Her ne kadar haziran ayında geçen yıla göre küçük bir düşüş olsa da bu durum “bayram etkisi”nden kaynaklanıyor. Temmuz ayında bunun fazlasıyla telafi edilmiş olması mümkün görünüyor.
Böyle giderse devri yapılan motorlu araç sayısı bu yıl ilk kez 7 milyonu aşacağa benziyor. Geçen yıl 6 milyon 729 bin motorlu aracın noterler aracılığıyla devri yapılmıştı.
Otomotivde birinci el satışlarının düşüşte olmasının en önemli nedenini, geçen yılın sonu ile bu yılın başında döviz kurlarında yaşanan sıçramanın fiyatlara yansıması oluşturuyor.
Fiyatlardaki bu artış pek çok tüketiciyi birinci el yerine ikinci el pazarına yöneltti. Buna benzer bir durumu 2014 yılında da yaşamıştık.
Döviz kurlarında ciddi bir geri dönüş olmazsa, otomotivde birinci el pazarının toparlanması daha epey zaman alabilir. Bu da ikinci elde canlılığın bir müddet daha sürmesini sağlayabilir.
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