Perakende satışlar çok yavaş artıyor
PERAKENDE SATIŞLAR YILLIK BAZDA SADECE YÜZDE 0,5 YÜKSELDİ.
Reel perakende satışlar yıllık bazda tam yedi ay üst üste düşüş gösterdikten sonra mayıs ayında az da olsa yükselmişti.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Mayıs ayında başlayan bu yükseliş haziran ayında da sürdü ama bu kez artış mayıs ayındakinden de daha yavaş oldu. Reel perakende satışlarda mayıs ayında yaşanan yıllık artış yüzde 1,5 düzeyindeydi.
Haziran ayındaki yıllık artış ise sadece yüzde 0,5 olarak gerçekleşti. Reel perakende satışlarda sanayi üretimindeki kadar “takvim etkisi” yok.
Nitekim haziran ayındaki takvim etkisinden arındırılmış yıllık artış çok az daha yüksek ve yüzde 1,1 olarak görünüyor. Bu da oldukça düşük bir performansa işaret ediyor.
Yine de mayıs ve haziran aylarındaki artışlar, reel perakende satışların üç çeyrek süren bir gerileme döneminden sonra üçüncü çeyrekte başını tekrar suyun üzerine çıkarmasını sağladı.
Reel perakende satışlar yıllık bazda geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8, dördüncü çeyreğinde yüzde 1,8 ve bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,3 düşüş göstermişti.
İkinci çeyrekte ise reel perakende satışlarda yıllık bazda yüzde 0,5’lik artış yaşandı. Bu durum iç talebin özel tüketim ayağı açısından olumlu bir gelişmeyi oluşturuyor.
Burada reel perakende satışların özel tüketim açısından çok da iyi bir öncü gösterge olmadığını, özellikle son zamanlarda özel tüketimdeki gelişmeleri eksik ölçtüğünü de belirtelim.
Reel perakende satışlardaki düşüşe rağmen, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde özel tüketimde yüzde 5’in üzerinde artışlar olmuştu.
Bu kez reel perakende satışlar da az da olsa yükseliş gösterdiğine göre, ikinci çeyrekte özel tüketimde çok daha yüksek bir artış görebiliriz.
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