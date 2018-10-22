Perakende satışlar da geriledi
Ağustos ayında ekonomide daralmaya işaret eden bir sinyal de perakende satışlardan geldi. Yine TÜİK’in verilerine göre, ağustos ayında perakende satışlar geçen yılın aynı ayına kıyasla reel olarak yüzde 3,1 düştü.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu düşüş perakende satışlarda 17 ay aradan sonra görülen ilk düşüş oldu. Bu düşüş aynı zamanda perakende satışlarda 15 Temmuz darbe girişimine sahne olan Temmuz 2016’dan bu yana yaşanan en büyük düşüşü ifade ediyor.
TÜİK’in hesaplarına bakılırsa, ağustos ayında perakende satışlarda yaşanan düşüşte de takvim etkisinin rolü var.
TÜİK’in takvim etkisinden arındırılmış verileri ağustos ayında reel perakende satışlarda yüzde 1,3 artış olduğunu gösteriyor. Ancak bu artış da çok düşük ve ekonomide işlerin hiç iyi olmadığı anlamına geliyor.
Perakende satışlar, iç talebin tüketim cephesi hakkında fikir sahibi olmamıza imkan veren bir gösterge. Ağustos ayındaki düşüş iç talepte işlerin kötü olduğunu ifade ediyor.
Bu göstergenin de tıpkı sanayi üretimi gibi ekonominin genelindeki büyümeyle yakın bir ilişkisi var. Perakende satışlar temmuz ayında reel olarak yüzde 3,6 artış göstermişti.
Ağustos ayındaki düşüşle birlikte üçüncü çeyreğin ilk iki ayında ise sadece yüzde 0,2’lik bir artış ortaya çıkmış bulunuyor.
Eylül ayında ciddi bir toparlanma yaşanmadıysa, perakende satışlarda üçüncü çeyreğin tamamındaki reel değişim de sıfıra yakın çıkabilir. Bu da ekonominin genelindeki büyüme için kötü bir sinyal anlamına geliyor.
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