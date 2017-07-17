Perakende satışlar kıpırdanıyor
PERAKENDE SATIŞLAR YEDİ AYLIK DÜŞÜŞTEN SONRA YÜZDE 1,3 ARTTI.
Reel perakende satışlar mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 yükseldi. Reel perakende satışlarda mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış yıllık artış da buna yakın ve yüzde 1, 2 olarak gerçekleşti.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar ise mayıs ayında önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Reel perakende satışlarda mayıs ayında yaşanan yıllık bazdaki artış, yedi ay aradan sonra görülen ilk artış oldu.
Reel perakende satışlar geçen yılın ekim ayından bu yana hep önceki yılki seviyesinin altında kalıyordu. Ancak mayıs ayında yaşanan artış çok da yüksek değil. Burada yüksek bir artıştan söz edebilmek için en azından yüzde 5’i aşan bir oran görmeliyiz.
Bu açıdan yedi ay aradan sonra gelen bu artışı ancak bir “kıpırdanma” olarak niteleyebiliriz. Reel perakende satışlar, iç talepteki duruma ilişkin göstergelerden biri. Ancak bu açıdan çok da iyi bir gösterge değil.
Özellikle geçen aralık ayında 2009 baz yıllı yeni milli gelir serisinin yayınlanmaya başlamasıyla reel perakende satışların öncü gösterge olma niteliği iyice örselendi. Reel perakende satışlardaki değişimin yeni milli gelir serisindeki büyüme ile korelasyonu çok yüksek değil.
Nitekim geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde iç talepteki durum reel perakende satışların yansıttığı gibi kötü çıkmamıştı. Bu nedenle reel perakende satışlarda mayıs ayında yaşanan artışın iç talep için neyi ifade ettiğini söylemek çok kolay görünmüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) perakende satışlara ilişkin istatistiklerini acilen güncellemesi şart. Aksi takdirde bu istatistikler bir müddet sonra kullanımdan kalkacağa benziyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?