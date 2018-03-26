Perakende satışlarda canlılık var
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2015=100 bazlı yeni perakende satış endekslerine göre, ocak ayında reel perakende satışlar geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,4 artış gösterdi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu oran epey yüksek bir seviyede bulunuyor ve canlı bir iç talebe işaret ediyor.
Geçen hafta ocak ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdiğimiz yazımızda, TÜİK’in kısa dönemli iş istatistiklerini yenilediğini ve anketler yerine Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kurumların idari kayıtlarına dayanarak hesaplamaya başladığını ifade etmiştik.
İşte bu çerçevede yenilenen kısa dönemli iş istatistiklerinden biri de perakende satış endeksleri oldu. Bu endeksler artık GİB’den alınan KDV beyannamesi verilerine dayanılarak hesaplanıyor. Bu nedenle de anketlere dayanılarak hesaplanan eski perakende satış endekslerine göre daha gerçeğe yakın olması mümkün görünüyor.
Yeni endekse göre perakende satışlar geçen yılın başlarında zayıf seyrederken “baz etkisi” sayesinde yaz aylarında canlandı. Kasım ayında bu kez olumsuz baz etkisi nedeniyle zayıflayan perakende satışlarda son iki aydır yeniden hızlanma var.
Gerçi bu hızlanmada da baz etkisinin rolü bulunuyor. Ancak yine de özellikle ocak ayındaki artış canlı bir iç talebe işaret ediyora benziyor.
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