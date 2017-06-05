PMI, sanayide toparlanma sinyali veriyor
İMALAT SATIN ALMA YÖNETİCİLERİ ENDEKSİ’NİN DEĞERİ 53,5’E ÇIKTI.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) değeri mayıs ayında 53,5 olarak gerçekleşti. Bu değer önceki aya göre 1,8 puanlık artışa karşılık geliyor. PMI’nin değeri nisan ayında 51,7 düzeyindeydi.
PMI, imalat sanayiindeki yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde ediliyor. Bu endekste 50’nin üzerindeki değerler iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise kötüleşmeye işaret ediyor.
Geçen yılın büyük bölümünde ve bu yılın başlarında 50’nin altında seyreden PMI’nin değeri, son üç aydır ise 50’nin üzerinde bulunuyor. PMI bu yıl ilk kez mart ayında 50 seviyesini aşmış ve 52,3 değerini almıştı. Nisan ayında bir miktar gerilese de 51,7 değeriyle yine kritik seviyenin üzerinde kalmıştı.
Mayıs ayında ise tekrar yükseldi ve kritik seviyenin 3,5 puan üzerinde bir yere kadar geldi. PMI’de son üç ayda yaşanan bu gelişmeler sanayi üretimi ve dolayısıyla ekonominin geneli için bir toparlanma sinyali veriyor.
Ancak bu sinyalin ne ölçüde doğru çıkacağını bilemiyoruz. İşin doğrusu mart ayında sanayi üretiminde pek de PMI’deki yükselişin ima ettiği ölçüde bir toparlanma olmamıştı.
Mart ayında sanayi üretimi mevsimsel düzeltilmiş olarak önceki aya göre sadece yüzde 1,3 artmış, geçen yılın aynı ayına göre yaşanan artış ise yüzde 2,8’de kalmıştı. PMI’nin sinyalini verdiği toparlanma bu kadarla kalırsa ekonomideki yavaş büyüme eğilimi sürer. Ekonomideki büyümenin hızlanması için sanayide çok daha güçlü bir toparlanma yaşanması gerekiyor.
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