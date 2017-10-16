Sanayi ağustos ayında gaz kesti
SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ YILLIK ARTIŞ YÜZDE 25,6’DAN YÜZDE 3,8’E İNDİ.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen hafta açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,8 yükseldi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Aynı ayda takvim etkisinden arındırılmış yani işgünü sayısına göre düzeltilmiş sanayi üretimindeki yıllık artış yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.
Ağustos ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi. Sanayi üretimi temmuz ayında patlamış ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artmıştı.
Ancak geçen yılın temmuz ayında askeri darbe girişimi ve Ramazan Bayramı tatili yüzünden üretimin çökmesinin yarattığı “baz etkisi”nden kaynaklanan bu patlamanın geçici olduğu belliydi. Nitekim sanayi üretimindeki yıllık artış ağustos ayında ciddi anlamda gaz kesti.
Ağustos ayındaki bu gaz kesmede takvim etkisi de rol oynadı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimindeki yıllık artışın biraz daha yüksek ve yüzde 5,2 olması bunu ifade ediyor.
Ancak ağustos ayındaki bu gaz kesmeye rağmen üçüncü çeyreğin ilk iki ayındaki yıllık sanayi üretimi artışı normalin çok üzerinde ve yüzde 13,9 olarak hesaplanıyor. Üstelik eylül ayında yeniden olumlu bir baz etkisi söz konusu olacak.
Bu baz etkisi, geçen yıl tamamı hafta içine denk gelen Kurban Bayramı tatilinin bir kısmının bu yıl hafta sonuna denk gelmesinden kaynaklanacak. Bu olumlu baz etkisi sayesinde sanayi üretimindeki yıllık artış eylül ayında tekrar yükselecek.
Bu da üçüncü çeyrekteki sanayi üretimi artışının da yüksek çıkmasını sağlayacak. Henüz kesin bir rakam söylemek mümkün olmasa da, böylece üçüncü çeyrekte ekonominin genelinde de yüksek bir büyüme ortaya çıkacak.
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