Sanayi biraz daha gaz kesti
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi kasım ayında önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 artış gösterdi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
2017’nin üçüncü çeyreğini yüzde 13,7’lik üretim artışıyla geçiren sanayi dördüncü çeyrek döneme biraz gaz keserek girmiş ve ekim ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 9 artış göstermişti. Buna göre kasım ayında sanayinin biraz daha gaz kestiğini söyleyebiliriz.
Ancak bu gaz kesmeye rağmen sanayinin performansının hala beklenenden iyi olduğunu da belirtmemiz lazım. Sanayi üretiminde kasım ayında beklenen yıllık üretim artışı yüzde 5 dolayındayken gerçekleşme bundan neredeyse 2 puan daha yüksek oldu. Bu gelişmede ihracatın önemli katkısı var gibi görünüyor.
Çünkü ihracatta başı çeken iki sektör olan otomotiv ile giyimde kasım ayındaki üretim artışlarının epey yüksek gerçekleştiği dikkati çekiyor. Kasım ayında otomotiv sektöründe gerçekleşen yıllık bazdaki üretim artışı yüzde 15,2’yi ve giyim sektöründe gerçekleşen yıllık bazdaki üretim artışı ise yüzde 16,6’yı buluyor.
Sanayi üretimindeki yıllık artış aralık ayında da yüksek çıkabilir. Çünkü 2016’nın aralık ayında sanayi üretimindeki yıllık artış sadece yüzde 1,3 olmuştu. Bunun yarattığı “baz etkisi” aralık ayında sanayi üretimine biraz gaz verebilir.
Hak böyle olursa, üçüncü çeyrekteki gibi çift haneli olmasa da, sanayi üretiminde dördüncü çeyrekte de yüksek bir artış görülebilir. Bu da ekonominin genelindeki büyümeyi de beklenenden biraz daha yukarıya taşıyabilir.
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