Sanayi son çeyreğe de iyi girdi
SANAYİ ÜRETİMİ EKİM AYINDA GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 8,9 ARTTI.
2017’nin üçüncü çeyrek dönemini istim üzerinde geçiren sanayi son çeyrek döneme de hızlı bir giriş yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artış gösterdi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bunun bir bölümü takvim etkisinden yani işgünü sayısının geçen yıldan yüksek olmasından kaynaklanıyor. Fakat takvim etkisi düzeltildiğinde de ekim ayında sanayi üretiminde yaşanan yıllık bazdaki artış yüzde 7,3 gibi hızlı sayılabilecek bir seviyede bulunuyor.
Sanayi üretimi üçüncü çeyrek dönemi olumlu “baz etkisi” sayesinde çok hızlı bir üretim artışıyla geçirmişti. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 15 Temmuz darbe girişimi ve bayram tatilleri yüzünden üretimin normal seviyesinin çok altına inmesi, bu yılın aynı döneminde sanayi üretiminde yüzde 13,7’lik artış getirmişti.
Esasında söz konusu baz etkisi bir ölçüde de olsa ekim ayı için de geçerliydi. Çünkü üçüncüçeyrekteki darbe girişimi sonrasında yaşanan siyasi gelişmeler ve başlatılan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması yılın son çeyreğinde de ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam etmişti.
Geçen yılın ekim ayında sanayi üretimi sadece yüzde 0,3 artış göstermişti. Ancak yine de sanayinin üçüncü çeyrek döneme biraz daha fazla hız keserek girmesi bekleniyordu. Beklentiler ekim ayında sanayi üretiminde yıllık bazda yüzde 5,5 civarında artış olacağı yönündeydi.
Gerçekleşmenin 3,5 puan kadar daha yüksek olması ihracatın katkısının devam etmesinden kaynaklanmışa benziyor. Çünkü iç talepte sanayi üretimini sürükleyecek düzeyde bir canlanma gözlenmiyor. Sadece ihracata dayanarak sanayinin performansını ne kadar koruyabileceği konusunda ise soru işaretleri bulunuyor.
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