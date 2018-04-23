Sanayi üretimi hala hızlı artıyor
Sanayi üretimi şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,9 artış gösterdi. Sanayi üretimindeki yıllık bazdaki artış ocak ayında da çok yüksek olmuş ve yüzde 12,9’u bulmuştu. Böylece sanayi geçen yılki performansını bu yılın ilk iki ayına da taşımış bulunuyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Yalnız şubat ayında yaşanan artışta önemli bir “baz etkisi”nin olduğuna da dikkat etmek gerekiyor. Sanayi üretimi geçen yılın şubat ayında yıllık bazda sadece yüzde 0,3 artmıştı.
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Geçen yılın şubat ayındaki düşük performans bu yılın aynı ayında yüksek bir performansın yakalanmasına yardım etti. Ancak mart ayı için böyle bir baz etkisi bulunmuyor.
Sanayi üretiminde yılın ilk iki ayındaki ortalama artış yüzde 11,4 olarak hesaplanıyor. Sanayi üretimindeki artış mart ayında hız kesmiş olsa bile artık ilk çeyrekteki yıllık bazdaki üretim artışı da epey yüksek çıkacağa benziyor.
Bu da ekonomide geçen yıl yaşanan hızlı büyümenin bu yılın ilk çeyreğine de sarktığı anlamına geliyor. Şimdi önemli olan konuyu sanayinin ve dolayısıyla ekonominin bu performansı yılın kalan dönemine de taşıyıp taşıyamacağı oluşturuyor.
Hızlı büyümenin ekonominin dengesinde yarattığı tahribata bakılırsa bu sorunun yanıtı olumsuz görünüyor. Zaten hükümetin geçen hafta ani bir kararla genel seçim ile cumhurbaşkanlığı seçimini 1,5 yıl öne çekip 24 Haziran 2018’de erken seçim yapılacağını ilan etmesi de büyük ölçüde bundan kaynaklanıyor.
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