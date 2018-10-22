Sanayi üretiminde büyük düşüş
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 düştü. Bu, sanayi üretiminde 13 ay aradan bu yana görülen ilk düşüş oldu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu düşüş aynı zamanda 20082009 resesyonundan bu yana sanayi üretiminde yaşanan en büyük düşüşü oluşturuyor. Öncelikle ağustos ayındaki bu büyük düşüşte takvim etkisinin önemli bir rolü olduğunu belirtelim.
Geçen yıl bir bölümü ağustos sonuna bir bölümü de eylül başına denk gelen Kurban Bayramı tatilinin bu yıl tamamı ağustos ayına denk geldi. Üstelik de bu yıl tamamı hafta içine denk geldiği için Kurban Bayramı tatili dokuz güne uzadı.
Bu da ağustos ayındaki işgünü sayısını geçen yılın çok altına çekerek sanayi üretimini olumsuz etkiledi.
Ancak bu takvim etkisi dikkate alındığında da sanayinin ağustos ayındaki performansı hiç iyi görünmüyor.
TÜİK’in takvim etkisinden arındırılmış verileri ağustos ayındaki üretim artışının sadece yüzde 1,7 olduğunu gösteriyor.
Bu da sanayi üretiminde takvim etkisinin ötesinde de ciddi bir yavaşlama olduğu anlamına geliyor. Bunun nedenini de finansal piyasalarda yaşanan kriz nedeniyle iç talepte yaşanan zayıflama oluşturuyor.
Sanayi üretimi temmuz ayında yüzde 7,9 artmıştı. Ağustos ayındaki düşüşle birlikte, üçüncü çeyreğin ilk iki ayında da yüzde 1,6’lık düşüş ortaya çıktı.
Eğer eylül ayında ciddi bir toparlanma olmadıysa üçüncü çeyrekteki sanayi üretimi değişimi de negatif çıkabilir. Böyle bir durumda üçüncü çeyrekte ekonominin genelinde de küçülme görebiliriz.
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