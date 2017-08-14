Sanayi üretimini bayram düşürdü
SANAYİ ÜRETİMİ HAZİRAN AYINDA YILLIK BAZDA YÜZDE 3,6 DÜŞTÜ.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi haziran ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 düşüş gösterdi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Ancak bu düşüş sanayideki gerçek bir performans gerilemesinden ziyade, geçen yıl temmuz ayına denk gelen Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl haziran ayına kaymasından kaynaklandı.
Nitekim TÜİK’in takvim etkisinden arındırdığı veriler haziran ayında sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 3,4 arttığını gösteriyor. Bu da mayıs ayındaki yüzde 3,5’lik artışa göre çok az bir performans kaybına işaret ediyor.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerde önceki aya göre görülen yüzde 0,4’lük düşüşün de haziran ayında bir miktar performans kaybına işaret ettiğini belirtelim.
Sanayi üretiminde haziran ayında görülen düşüş temmuz ayında fazlasıyla telafi edilecek. Çünkü geçen yıl temmuz ayında hem Ramazan Bayramı tatilinin hem de darbe girişiminin etkisiyle sanayi üretiminde yüzde 8,4 gibi büyük bir düşüş yaşanmıştı. Bundan kaynaklanan “baz etkisi” bu yıl temmuz ayında büyük bir artışın ortaya çıkmasını sağlayacak.
Sanayi üretimi ikinci çeyrek döneme nisan ayındaki yüzde 6’lık yıllık artışla iyi bir giriş yapmıştı. Bu da 2017’nin ilk çeyreğinde yıllık bazda sadece yüzde 1,7’lik artış gösterebilen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte coşacağı beklentisine yol açmıştı.
Ancak nisan ayındaki artış da “baz etkisi” kaynaklıydı ve bunun devamının geleceği kuşkuluydu. Nitekim baz etkisinin sonraki iki ayda tersine dönmesiyle ikinci çeyrekteki artış yüzde 2,1’de kaldı.
Bu artış ilk çeyrektekinin çok da üzerinde olmayan bir performansa işaret ediyor. Bu da ikinci çeyrekteki ekonomik büyümeyi sınırlandıracak bir gelişmeyi ifade ediyor.
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