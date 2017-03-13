Sanayide durum o kadar da iyi değil
SANAYİ ÜRETİMİ OCAK AYINDA YILLIK BAZDA YÜZDE 4,2 YÜKSELDİ.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,2 artış gösterdi. Aynı ayda takvim etkisinden arındırılmış yani işgünü sayısına göre düzeltilmiş sanayi üretimindeki yıllık artış ise yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.
Ocak ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi. Sanayi üretimi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,1 düşüş göstermiş ve bu da ekonominin genelinde de küçülmeye yol açmıştı.
Fakat dördüncü çeyrekte bir miktar toparlanma ol-muş ve yıllık bazda yüzde 2’lik artış yaşanmıştı. Bunun etkisiyle dördüncü çeyrekte ekonominin genelinde de yeniden büyüme yaşanmış olabileceğini tahmin ediyoruz.
Dördüncü çeyrekteki toparlanmanınüzerine sanayi üretiminde 2017 yılına da yükselişle girilmesi elbette olumlu. Ancak bu yükseliş çok fazla da değil.
Ocak ayındaki yüzde 4,2’lik yıllık artış vasatın altında kalıyor. Üstelik bu artışın önemli bir bölümü de takvim etkisi kaynaklı. Takvim etkisinden arındırılmış yıllık artış 1,6 puan daha düşük seviyede bulunuyor. Bu yıl ocak ayında geçen yıldan iki gün daha fazla işgünü vardı.
Fakat bu etki şubat ve mart aylarında olmayacak. Şubat ayında geçen yıldan bir gün daha az işgünü varken, mart ayındaki işgünü sayısı ise geçen yılkiyle aynı düzeyde bulunuyor. Yani şubat ve mart aylarında sanayi üretimindeki yıllık artış ocak ayındakinden daha düşük çıkabilir.
Bu da bizi bu yılın ilk çeyreğinde de düşük bir sanayi üretimi artışı ve dolayısıyla yavaş bir ekonomik büyümeyle karşı karşıya bırakabilir.
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