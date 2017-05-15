Sanayide ilk çeyrek iyi geçmedi
SANAYİ ÜRETİMİ İLK ÇEYREKTE SADECE YÜZDE 1,8 ARTIŞ GÖSTERDİ.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Sanayi üretim mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 yükseldi. Şubat ayındaki yüzde 1,7’lik düşüşten sonra sanayi üretiminin yeniden yükselmesi elbette olumlu.
Ancak bu artış vasatın çok altında kalıyor. Sanayide durumun iyi olduğunu söyleyebilmemiz için yıllık bazdaki üretim artışının en azından yüzde 5’in üzerinde çıkması gerekiyor.
Mart ayı verilerinin açıklanmasıyla sanayide ilk çeyrek performansı da belli oldu. Buna göre ilk çeyrekte sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 artış gösterdi.
Bu oran geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 2’lik artışın bile altında kalıyor. Bu da ekonominin genelinde yine düşük bir büyüme oranı göreceğimizi düşündürüyor.
Türkiye’de sanayi üretimindeki değişim ile ekonominin genelindeki büyüme oranı arasında önemli bir ilişki var. Bu ilişki sanayinin ekonomideki payının yüzde 20 dolayında olmasından ve de diğer sektörlerdeki faaliyet hacmini de etkilemesinden kaynaklanıyor.
Gerçi bu ilişki Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen yıl hesaplamaya başladığı 2009 baz yıllı yeni milli gelir serisiyle birlikte zayıfladı ama tamamen ortadan da kalkmadı. Bu ilişkinin varlığını hala sürdürdüğünü geçen yılın ikinci yarısında görmüştük.
Sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 3,1 düştüğü geçen yılın üçüncü çeyreğinde ekonominin genelinde de yüzde 1,3 küçülme yaşanmıştı.
Sanayi üretiminin yüzde 2 arttığı dördüncü çeyrekte ise ekonomideki büyüme oranı yüzde 3,5 oldu. Muhtemelen bu yılın ilk çeyreğindeki ekonomik büyüme de geçen yılın son çeyreğindekine yakın çıkacak. Ancak bu konuda daha kesin konuşabilmek için büyümeyle ilgili diğer göstergelere de bakmak gerekiyor.
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