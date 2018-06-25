Sanayide reel ücret artmıyor
Kalkınma Bakanlığı’nın hesaplarına göre, 2018’in ilk çeyreğinde sanayi sektöründe reel birim ücret yıllık bazda sadece yüzde 0,1’lik artış gösterdi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu durum bu sektördeki reel ücretlerde geçen yıl yaşanan kaybın telafi edilemediği anlamına geliyor. Sanayide reel birim ücret geçen yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,5 düşüş göstermişti.
İlk çeyrekteki yüzde 0,1’lik artış işte bu düşüşün üzerine geldi. Sanayide reel ücret 2016’da büyük artış göstermişti. Bunun nedeni 2016 başında net asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam olmuştu.
Asgari ücretteki bu artış diğer ücretlere de yansımış ve 2016’nın tamamında sanayide reel birim ücretlerde yaşanan artış yüzde 7,4’ü bulmuştu.
Ancak 2017’de ekonomide yaşanan hızlı büyümeye rağmen reel ücretlerde öyle bir gerileme yaşandı ki 2016’daki artışın tamamı geri alındı.
Bunun nedeni de 2017’de nominal ücret artışlarının çift haneyi bulan enflasyonun çok gerisinde kalması oldu. Sanayideki bu durum muhtemelen ekonominin tamamı için de geçerli.
Enflasyonun bu yıl da çift haneli olması kesin gibi görünüyor. Gözlemlerimize göre ücretlerde ise bunu aşabilecek bir artış yok gibi. Bu nedenle hem sanayide hem de ekonominin genelinde reel ücretlerde bu yıl da düşüş yaşanabilir.
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