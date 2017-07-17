Sanayide üretim tekrar yavaşladı
SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ YILLIK ARTIŞ YÜZDE 6’DAN YÜZDE 4,1’E İNDİ.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen hafta yayınladığı verilere göre, sanayi üretimi mayıs ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,1 artış gösterdi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Ancak bu artışın bir bölümü “takvim etkisinden yani mayıs ayında işgünü sayısının geçen yılın üzerinde olmasından kaynaklanıyor.
Mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 arttığı hesaplanıyor. Mayıs ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise önceki aya göre yüzde 1,5 düşmüş bulunuyor.
Sanayi üretimi nisan ayında yıllık bazda yüzde 6 artış göstermişti. Bu da geçen yılın mayıs ayından beri görülen en yüksek artış olmuştu.
Ancak bu yükselişte geçen yılın nisan ayında sanayi üretiminin sadece yüzde 0,7 artış göstermesinden kaynaklanan olumlu “baz etkisi”nin rolü vardı.
Geçen yılın mayıs ayında sanayi üretiminin yüzde 7,2 artmasından kaynaklanan olumsuz baz etkisi yüzünden, nisan ayındaki hızlanmanın devamının gelmeyeceği belliydi. Nitekim mayıs ayında sanayi üretimi yeniden yavaşladı. Ancak önceki aylardaki duruma göre nisan ayındaki artış çok fena da sayılmaz.
Sanayi üretiminde nisan ve mayıs aylarında yıllı bazda yaşanan ortalama artış yüzde 5 olarak hesaplanıyor. Bu, ilk çeyrekteki yüzde 1,7’lik artışa göre önemli bir hızlanmaya işaret ediyor.
Ancak haziran ayı verileri de devreye girdiğinde ortaya çıkacak olan ikinci çeyrekteki artışın daha düşük olması ihtimali var.
Çünkü geçen yıl temmuz ayına denk gelen Ramazan Bayramı tatili bu yıl haziran ayına kaydı. Bu durum işgünü sayısını azalttığı için haziran ayında sanayinin performansını aşağı çekmiş olabilir.
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