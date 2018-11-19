Sanayiden sıfır büyüme sinyali geldi
Sanayi üretimi eylül ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,6 yükseldi. Ağustos ayındaki yüzde 10,9’luk düşüşten sonra gelen bu artış ilk bakışta bir toparlanma sinyali veriyormuş gibi görünse de gerçek durum öyle değil.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Sanayi üretiminde ağustos ayında yaşanan büyük düşüşte uzun bayram tatilinden kaynaklanan olumsuz “takvim etkisi”nin önemli rolü vardı.
Eylül ayındaki artışta ise geçen yıl bu aya denk gelen Kurban Bayramı tatilinin bu yıl ağustos ayına kaymasının getirdiği olumlu takvim etkisinin rolü var.
Bu etkiler dikkate alındığında aslında durumun düzelmek yerine kötüye gitmekte olduğu anlaşılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) takvim etkisinden arındırılmış verileri, ağustos ayındaki yüzde 1,6’lık artıştan sonra eylülde yüzde 2,7 düşüş olduğunu gösteriyor.
Sanayi üretiminde eylül ayı verilerinin açıklanmasıyla üçüncü çeyrek döneme ilişkin veriler de belli oldu. Buna göre üçüncü çeyrekte sanayi üretiminde yıllık bazda sadece yüzde 0,5’lik artış yaşanmış durumda.
Bu oran ikinci çeyrekte yüzde 5, ilk çeyrekte ise yüzde 9,9’du. Yani yıla epey hızlı giren ama ikinci çeyrekte frene basan sanayi üretimindeki artış üçüncü çeyrekte ise neredeyse durmuş bulunuyor.
Bu durum ekonominin genelindeki büyümeye de yansıyacak. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 ve ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyümüştü. Muhtemelen üçüncü çeyrekteki büyüme ise sıfır dolayında çıkacak.
Üçüncü çeyrekteki büyüme sıfırın altında çıkarsa da ekonomi bu dönemde resesyona girmiş olacak. Çünkü dördüncü çeyrekte de ekonomide küçülme yaşanıyor gibi görünüyor.
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