Sanayinin çarkları yine durdu
SANAYİ ÜRETİMİ ŞUBAT AYINDA YÜZDE 1,7 DÜŞÜŞ GÖSTERDİ.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,7 düştü. Aynı ayda takvim etkisinden arındırılmış yani işgünü sayısına göre düzeltilmiş sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1 arttı.
Şubat ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise önceki aya göre yüzde 0,4 düşüş gösterdi. Sanayi üretimi 2017’ye yüzde 4,2 yükselişle girmiş ve bu da ekonomik kamuoyunu biraz heyecanlandırmıştı. Fakat hatırlarsanız biz geçen ay bu sayfalarda sanayide durumun o kadar da iyi olmadığını söylemiştik.
Bunu ocak ayındaki artışın vasatın altında olmasına ve önemli bir bölümünün de takvim etkisinden kaynaklanmasına bağlamıştık. O yazıda ocak ayında geçen yıldan iki gün fazla işgünü varken şubat ayında bir gün daha az işgünü bulunduğunu, mart ayındaki işgünü sayısının ise geçen yılla aynı olduğunu belirtmiştik.
Bu yüzden de şubat ve martaylarında sanayi üretiminde ocak ayındaki kadar artış olmayabileceğini ifade etmiştik. Şubat ayında durum beklediğimizden de kötü çıktı. Takvim etkisini dikkate alsak bile bu ayda sanayinin çarkları yine durmuşa benziyor.
Eğer mart ayındaki durum da böyle çıkarsa ilk çeyrekte sanayi üretimindeki artış çok düşük kalacak. Bu da ekonominin genelindeki büyümenin de çok yavaş olmasına yol açacak. Fakat mart ayına ilişkin olarak biraz umut ışığı var. İstanbul Sanayi Odası Türkiye PMI endeksi mart ayında 49,7’den 52,3’e çıktı.
İhracata bağlı olarak otomotiv üretimindeki artış da mart ayında hızlandı. Bu gelişmelerin sanayinin geneline ne ölçüde yansıyacağını bilmiyoruz ama mart ayında şubat ayındakinden daha olumlu bir tablo görme ihtimalimiz var gibi görünüyor.
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