Şirket kuruluşları baz etkisiyle artıyor
YENİ KURULAN ŞİRKET SAYISI EYLÜL AYINDA YÜZDE 36,3 ARTTI.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, eylül ayında 5 bin 105 şirket kuruldu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com
Geçen yılın aynı ayında kurulan şirket sayısı çok daha düşük ve 3 bin 745 olmuştu. Bu nedenle eylül ayında şirket kuruluşlarında yüzde 36,3 artış yaşanmış bulunuyor.
Şirket kuruluşları temmuz ayından bu yana olağanüstü yükseklikte artış gösteriyor. Ancak bu yükseliş büyük ölçüde “baz etkisi”nden kaynaklanıyor. Temmuz ayındaki yüksek artışı, geçen yılın aynı ayındaki şirket kuruluşlarının, Ramazan Bayramı tatili ve askeri darbe girişimi yüzünden normal seviyesinin çok altına inmesi getirmişti.
Ağustos ayındaki yüksek artışta da baz etkisinin bir miktar rolü vardı. Ancak ağustos ayındaki yüksek artışta baz etkisi dışındaki faktörlerin de etkisi var gibiydi. Çünkü ağustos ayındaki şirket kuruluşları normalin biraz üzerindeydi. Eylül ayındaki yüksek artış ise yine büyük ölçüde baz etkisi kaynaklı gibi görünüyor.
Geçen yıl eylül ayında Kurban Bayramı tatilinin hafta içine denk gelmesi ve darbe girişimi sonrasındaki moral bozukluğunun hala sürmesi şirket kuruluşlarını çok aşağılara çekmişti.
Bu yıl ise Kurban Bayramı tatilinin bir bölümü hafta sonuna denk gelince, eylül ayında şirket kuruluşlarının normalin biraz altında gerçekleşmesi bile yıllık bazda yüksek bir artış yaşanmasına yetti.
Şirket kuruluşlarında yılın son üç ayında bu ölçüde yüksek artışlar göremeyebiliriz. Çünkü geçen yıl özellikle ekim ve kasım aylarında şirket kuruluşları daha normal seviyelerde gerçekleşmişti. Hatta şirketleşme eğiliminde yeni bir ivmelenme ortaya çıkmazsa, önümüzdeki aylarda şirket kuruluşlarının yeniden düşüşe geçmesi bile söz konusu olabilir.
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