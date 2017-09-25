Şirket kuruluşları çok hızlı artıyor
ŞİRKET KURULUŞLARI AĞUSTOS AYINDA YÜZDE 47,2 ARTTI.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, ağustos ayında 6 bin 674 şirket kuruldu. Geçen yılın aynı ayında kurulan şirket sayısı 4 bin 533 olmuştu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Buna göre bu yıl ağustos ayında şirket kuruluşlarında yüzde 47,2 artış yaşanmış bulunuyor. Bu da oldukça yüksek bir artışa karşılık geliyor.
Şirket kuruluşlarında temmuz ayında yaşanan artış bundan da yüksek olmuş ve yüzde 68’i bulmuştu. Ancak bu sıçrama girişimcilikteki gerçek bir yükselişten değil “baz et-kisi”nden kaynaklanmıştı.
Bu baz etkisini yaratan da geçen yılın temmuz ayında hem Ramazan Bayramı tatilinin olması hem de bir askeri darbe girişiminin yaşanmasıydı. Bu iki gelişmenin yarattığı baz etkisi sayesinde, temmuz ayında şirket kuruluşları normal bir seviyede gerçekleştiği halde yıllık bazda çok yüksek bir artış ortaya çıkmıştı.
Ağustos ayındaki yüksek artışta da baz etkisinin rolü var. Geçen yıl ağustos ayında da şirket kuruluşları düşük gerçekleşmişti. Ancak ağustos ayındaki artış sadece baz etkisinden kaynaklanmıyor. Bu ayın son günlerinin uzun Kurban Bayramı tatiline denk geldiğini de düşünürsek, ağustos ayındaki 6 bin 674 adetlik şirket kuruluşu hiç de az görünmüyor.
Şirket kuruluşlarındaki artış eylül ayında da çok yüksek çıkabilir. Çünkü geçen yıl eylül ayında da şirket kuruluşları oldukça düşüktü. Geçen yıl eylül ayında 3 bin 745 şirket kurulmuştu.
Bunun bir nedeni hafta içine denk gelen Kurban Bayramı tatili, bir nedeni de darbe girişimi sonrasındaki moral bozukluğunun hala sürmesiydi. Bu yıl ise Kurban Bayramı tatilinin bir bölümü hafta sonuna denk geldi. Bu nedenle şirket kuruluşlarının geçen yılki seviyesinin epey üzerinde gerçekleşmesi mümkün görünüyor.
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