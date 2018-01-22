Şirket kuruluşlarında rekor var
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, 2017 yılında 73 bin 783 şirket kuruldu. Bu sayı Türkiye’de bugüne kadar bir yıl içinde gerçekleşen en yüksek şirket kuruluşunu ifade ediyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Şirket kuruluşlarında bundan önceki rekor tam 20 yıl öncesine yani 1997 yılına aitti. 1997 yılında Türkiye’de 67 bin 898 şirket kurulmuştu. Sonraki yıllarda ise çok uzun bir süre şirket kuruluşları bu rekorun yanına bile yaklaşamamıştı.
Hatta resesyon yılları olan 1999 ve 2001 ‘de şirket kuruluşları 30 binin altına kadar düşmüştü. Rekora 2015 yılında çok yaklaşılmış ama kıl payı farkla ulaşılamamıştı.
2015 yılında kurulan şirket sayısı 67 bin 622’de kalmıştı. O zaman kaçan rekor iki yıl sonra 2017’de çok daha farklı bir şekilde kırıldı.
Ancak 2017’de kurulan şirket sayısında rekor kırılmış olsa da şirket sayısındaki net artışta rekor hala 1997 yılına ait. Çünkü günümüzde kapanan şirket sayısı 1990’lı yıllardakiyle kıyaslanamayacak kadar yüksek gerçekleşiyor.
Bunda muhtemelen artan rekabet yanında şirket kapatma işlemlerinin kolaylaştırılmasının da etkisi var. 1997 yılında 67 bin 898 şirket kurulurken sadece 949 şirket kapanmış ve böylece şirket sayısındaki net artış 66 bin 949 olmuştu.
2017’de ise 73 bin 783 şirket kurulurken 14 bin 701 şirket kapandı ve böylece şirket sayısındaki net artış 59 bin 82 olarak gerçekleşti. Aradaki farka bakılırsa, şirket sayısındaki net artışta rekorun kırılması biraz daha zaman alacağa benziyor.
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