Şirket kuruluşlarında sıçrama var
ŞİRKET KURULUŞLARI TEMMUZ AYINDA YÜZDE 68 ARTTI.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, temmuz ayında 5 bin 269 şirket kuruldu. Bu sayı geçen yılın aynı ayında kurulan şirket sayısıyla kıyaslandığında büyük bir sıçrama ortaya çıkıyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yıl temmuz ayında sadece 3 bin 136 şirket kurulmuştu. Buna göre bu yıl temmuz ayında şirket kuruluşları yüzde 68 artmış bulunuyor. Yalnız bu sıçrama girişimcilikteki gerçek bir yükselişten değil “baz etkisi”nden kaynaklanıyor.
Benzer etkiyi daha önce dış ticaret, sanayi üretimi, konut satışları gibi verilerde de görmüştük. Hatırlanırsa geçen yıl temmuz ayında hem Ramazan Bayramı tatili vardı hem de 15 Temmuz’da bir askeri darbe girişimi yaşanmıştı. Bu iki olay da kurulan şirket sayısını normal seviyesinin çok altına düşürmüştü.
Bu yıl Ramazan Bayramı haziran ayına kaydı ve çok şükür geçen yılkine benzer olumsuz bir gelişme de olmadı. Hal böyle olunca şirket kuruluşlarının normal bir düzeyde gerçekleşmesi bile çok yüksek bir artışın ortaya çıkmasını sağladı.
Geçen yıl ağustos ve eylül aylarında da şirket kuruluşları çok düşük gerçekleşmişti. Bu nedenle bu yıl aynı aylarda şirket kuruluşlarında yine “baz etkisi” kaynaklı artışlar görülebilir.
Ancak bu aylardaki artışların temmuz ayındaki kadar yüksek seviyelere ulaşması biraz zor. Yine de bu sayede şirket kuruluşlarında nisan ayında başlayan yıllık bazdaki yükselişin eylül ayına kadar devam etmesi neredeyse garanti gibi.
Şirket kuruluşlarındaki yükselişin yılın daha sonraki döneminde de devam edebilmesi için ise girişimcilerin geleceğe güvenlerinde biraz düzelme yaşanması şart görünüyor.
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