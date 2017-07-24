Şirket kuruluşlarında toparlanma var
İKİNCİ ÇEYREKTE GEÇEN YILDAN DAHA FAZLA ŞİRKET KURULDU.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, haziran ayında 6 bin 39 şirket kuruldu. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4’lük artışa tekabül ediyor. Geçen yılın haziran ayında 5 bin 571 şirket kurulmuştu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Haziran ayındaki artışın, bu yıl bu aya denk gelen Ramazan Bayramı tatiline rağmen gerçekleştiğini de belirtelim. İşgünü sayısına göre düzeltme yaparsak, haziran ayındaki artış neredeyse 10 puan daha fazla ve yüzde 18,3 çıkıyor.
Geçen yıl ekonominin resesyonun kıyısına yaklaşması, pek çok gösterge gibi şirket kuruluşlarını da olumsuz etkilemişti. Geçen yılın nisan ayı ile eylül ayı arasında şirket kuruluşları yıllık bazda düşüş göstermişti.
Ekim ve kasım aylarındaki düşük artıştan sonra, aralık ayından bu yılın mart ayına kadar da yine düşüş yaşanmıştı. Fakat nisan ayından bu yana şirket kuruluşları geçen yılki seviyesini aşıyor.
Son üç ayda yaşanan artış şirket kuruluşlarının ikinci çeyreği yükselişle kapatmasını sağladı. Şirket kuruluşları ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artış gösterdi. Geçen yılın ikinci çeyreğinden bu yılın ilk çeyreğine kadar dört çeyrek üst üste yaşanan düşüş de böylece sona ermiş oldu.
Ancak şirket kuruluşlarında toparlanma yaşanırken bu kez kapanan şirket sayısında ciddi bir yükselişin başladığı dikkat çekiyor. Haziran ayında bin 112 şirket kepenk kapattı.
Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,7’lik artışa karşılık geliyor. Kapanan şirket sayısında ikinci çeyrekte yaşanan artış ise yüzde 29,4’ü buluyor. Oysa ilk çeyrekte kapanan şirket sayısında yüzde 3,9 düşüş vardı.
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