Şirketleşme 2018’e sıçramayla girdi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçen hafta yayınladığı verilere göre, 2018’in ilk ayında 9 bin 631 şirket kuruldu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu sayı geçen yılın aynı ayında kurulan şirket sayısını yüzde 53,5 aşıyor. Geçen yıl ocak ayında 6 bin 275 şirket kurulmuştu.
Ocak ayında kurulan şirket sayısı, çok uzun zamandır görmediğimiz kadar yüksek. Bir ayda kurulan şirket sayısının bundan daha yüksek gerçekleştiği son ay Ocak 1997’ydi.
Aradan tam 21 yılın geçtiği o tarihte 12 bin 207 şirket kurulmuş ve bu da bir ayda kurulan şirket sayısı açısından bir rekor olmuştu. Ocak 2018 ise bir ayda kurulan şirket sayısının en yüksek olduğu üçüncü ayı oluşturuyor.
Bu açıdan ikinci sırada da 11 bin 397 şirket kuruluşuyla Ocak 1995 yer alıyor. Bunların hepsinin de ocak ayı olması tesadüf değil. Muhtemelen mevzuata ilişkin nedenlerden olsa gerek, yılın ilk ayında kurulan şirket sayısı genelde diğer aylardakinden daha yüksek gerçekleşiyor.
Bir yılda kurulan şirket sayısı tam 20 yıl aradan sonra 2017’de rekor kırmıştı. 1997 yılında kurulan şirket sayısı 67 bin 898 iken 2017 yılında kurulan şirket sayısı 73 bin 783 olmuştu.
Böyle giderse geçen yıl kırılan rekor önceki rekor kadar dayanıklı olmayacağa benziyor. İşler ocak ayındaki gibi giderse şirket kuruluşlarında bu yıl da rekor kırılabilir.
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